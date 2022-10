Energia, Spada (Assolombarda): “Intervenire subito”

Nonostante un primo rallentamento a partire da aprile, le aziende lombarde registrano ancora una domanda sostenuta, tanto che a giugno gli ordinativi restano su livelli storicamente elevati, ai massimi dalla metà del 2007 (sebbene inferiori a quelli, record, degli ultimi 12 mesi). A preoccupare sono però gli scenari incerti dei prossimi mesi. “Noi imprenditori siamo ottimisti per definizione e infatti vedo grande voglia di reagire e continuare a investire – dice Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, al “Sole 24 Ore” -. Ma siamo anche consapevoli dei rischi all’orizzonte, legati al tema dell’energia, delle materie prime e dell’inflazione”. Il presidente osserva in merito agli stop produttivi, che “ce ne sono stati e purtroppo continuano. A settembre la situazione rischia di peggiorare: sulle materie prime cominciamo a vedere qualche diminuzione dei prezzi, ma sui costi dell’energia non si prevede una discesa a breve, con l’aggravante che in autunno e inverno il consumo di gas sarà superiore. È necessario un atto di responsabilità da parte di tutti, per affrontare questa situazione”. “Come Assolombarda – continua – la prima richiesta è un tetto al prezzo del gas. Non abbiamo mai chiesto misure che blocchino il libero mercato, ma questo è un tema di sicurezza nazionale, perché l’energia non può essere sostituita come un qualsiasi altro bene e il rischio è che alcune imprese non siano più nelle condizioni di produrre. Inoltre occorre estendere alle aziende di tutta Italia il credito di imposta per gli investimenti di efficientamento energetico che oggi è previsto solo per le regioni del Sud”.

Poi però servono anche misure strutturali: “Questa emergenza ci insegna che non possiamo dipendere da un tubo che porta il gas dalla Russia. Dobbiamo diventare indipendenti dal punto di vista energetico, investendo su più fonti di energia. Per questo chiediamo che si torni a pensare anche al nucleare. Nel nostro Paese c’è il know how necessario: in particolare in Lombardia, ci sono aziende attive in progetti di ultima e ultimissima generazione, quindi sarebbe anche un’opportunità per creare lavoro sul territorio”. “Il dossier sul nucleare – conclude Spada – è il punto di partenza, ma poi occorre investire anche su altre fonti rinnovabili, come l’idrogeno o l’elettrico, velocizzando le licenze per gli impianti. Inoltre vanno incentivate, attraverso sgravi fiscali, le comunità energetiche”.

IL DIARIO DELLA CRISI

