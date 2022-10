Energia, analista a Nova: “Eastmed tra 7-10 anni e in Italia servono infrastrutture”

Ci vorranno almeno 7-10 anni per realizzare il progetto gasdotto Eastmed-Poseidon: nel frattempo l’Italia dovrebbe puntare sui rigassificatori e potenziare le infrastrutture per trasportare il gas verso nord. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Amit Mor, Ceo della societĂ israeliana Eco Energy. “La guerra sta dando una spinta in termini di volontĂ da parte dei governi di investire in questo progetto, che potrebbe apportare all’Europa 20 miliardi di metri dubi di gas al massimo, ovvero il 2-4 per cento del fabbisogno attuale”, ha chiarito l’esperto di energia. Il gasdotto è “importante per la diversificazione delle fonti energetiche, ma è il settore privato a decidere se importare il gas e se impegnarsi nel lungo termine”, ha puntualizzato Mor, secondo cui “a essere ottimisti, il gas arriverebbe nel 2030-2033 in Europa”.

Secondo Mor, “a essere realisti, saranno necessari 7-10 anni per costruire l’infrastruttura e poi – ha aggiunto – sarebbe necessaria un’infrastruttura dal sud al nord Italia per il trasporto, perchĂ© quella esistente è al massimo della sua capacità ”. In realtĂ l’infrastruttura esistente ad oggi in Italia avrebbe ancora sufficiente spazio per nuove capacitĂ . Tuttavia, la costruzione di nuovi rigassificatori in Sicilia, l’eventuale raddoppio del gasdotto Tap che approda in Puglia, l’arrivo di quantitĂ aggiuntive di gas dall’Algeria e potenzialmente dalla Libia, e la realizzazione del progetto Eastmed-Poseidon pongono la questione di un ampliamento delle infrastrutture nazionali, in particolare un potenziamento del trasporto lungo l’asse sud-nord.

Per materializzare il progetto Eastmed-Poseidon, secondo l’esperto israeliano, sono necessarie due condizioni: una economica, l’altra politica. “La fattibilitĂ economica esiste: il gas israeliano costa attualmente 4-6 dollari statunitensi per btu, ma dopo bisogna investire nell’infrastruttura, per i quali serviranno 7-10 miliardi di dollari da parte degli investitori interessati”, ovvero Israele, Cipro, Grecia e Italia. Anche la seconda condizione, quella politica, è fattibile, secondo l’esperto israeliano, nonostante la Turchia abbia osteggiato in linea di principio il progetto di circa 2.100 chilometri perchĂ© transita nella zona economica esclusiva rivendicata. Dal punto di vista economico, in particolare, secondo Mor, la compagnia “Igi-Poseidon dovrĂ garantire entro la fine dell’anno la presenza di consumatori in Europa che per 10-15 anni saranno obbligati ad acquistare quel gas”. A livello strategico, “se la decisione dell’Europa sarĂ di impegnarsi a diminuire la dipendenza dal gas russo, l’Europa deve agire rapidamente perchĂ© ci sono molti progetti competitivi”. A tal proposito, Mor ha evidenziato che Chevron, la societĂ statunitense operatrice del giacimento israeliano Leviathan, “sta considerando di esportare Lng verso l’Europa e anche verso Cina, Giappone e India attraverso le infrastrutture di liquefazione in Egitto o attraverso piattaforme per la liquefazione offshore. Sarebbe molto piĂą rapido, senza aspettare la costruzione di un gasdotto”.

Pur ammettendo che vi siano “altre alternative per esportare il gas israeliano”, l’analista ha chiarito che la capacitĂ totale attuale di esportazione dello Stato ebraico è di circa “500 miliardi di metri cubi”, una cifra di gran lunga inferiore a quella di altri Paesi. In definitiva, “la clessidra del progetto EastMed sta finendo” e “lo sviluppo del progetto dipende della volontĂ dei consumatori e dei conglomerati industriali a impegnarsi per acquistare gas nel lungo termine”, ha ribadito. Tra le alternative al gas russo, secondo Mor, per diversificare le risorse energetiche dell’Europa vi sono le “importazioni di Gnl da Usa, che ha superato Australia e Qatar”, che rappresentano un cambiamento piĂą veloce per le fonti di energia rinnovabile e per alimentare i veicoli elettrici, e le centrali nucleari. Tuttavia, l’attuale aumento dell’uso di carbone e petrolio in Europa danneggia l’ambiente e non consentirebbe di rispettare gli impegni presi a Glasgow per ridurre le emissioni di CO2.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram