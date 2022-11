Emirati: morto il presidente e sovrano di Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahyan

E’ morto il presidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Ad annunciarlo è il ministero degli Affari presidenziali che ha annunciato 40 giorni di lutto. Il presidente emiratino era da tempo malato e faceva pochissime comparizioni in pubblico. Secondo quanto riferito nella nota della presidenza emiratina, da oggi le bandiere sventoleranno a mezz’asta, mentre ministeri, dipartimenti, istituzioni federali e locali sospenderanno i lavori. Il settore privato invece osserverà tre giorni di lutto.

Il cordoglio internazionale

Sono tanti i Paesi che hanno inviato oggi messaggi di cordoglio per la morte. Tra i messaggi spiccano quelli del premier israeliano, Naftali Bennett, e del presidente siriano Bashar al Assad. Lo Stato di Israele ha firmato nel settembre 2020 insieme agli Emirati gli storici accordi di Abramo, con Abu Dhabi che è divenuto il terzo Paese arabo a riconoscere lo Stato ebraico dopo Egitto e Giordania, aprendo la strada ad un cambiamento radicale delle politiche regionali. Nel suo messaggio il premier Bennett ha dichiarato: “La grande eredità e le azioni dello sceicco Khalifa sono state apprezzate da molti in Israele. Lo Stato di Israele è al fianco degli Emirati Arabi Uniti e al suo popolo in questo momento difficile”. La Siria ha invece ripreso le relazioni con il Paese del Golfo solamente nel 2018, dopo che erano state congelate dopo lo scoppio della guerra civile siriane del 2011. Lo scorso marzo, il presidente Assad ha compiuto una storica visita negli Emirati segnando un definitivo cambio di passo nelle relazioni tra Damasco e Abu Dhabi.

Messaggi di cordoglio sono stati inviati anche dal segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, Nayef Falah Mubarak Al Hajraf, e dal segretario generale delle Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit. Nel suo messaggio Aboul-Gheit ha dichiarato che le bandiere dell’organizzazione resteranno a mezz’asta in segno di lutto. Da parte loro i sovrani di Kuwait, Bahrein, Oman e Arabia Saudita hanno annunciato tre giorni di lutto nazionale e bandiere a mezz’asta. Il lutto nazionale è stato decretato anche in Mauritania, come confermato in telegramma inoltrato dal presidente, Mohamed Ould Ghazouani, ma anche da altri Paesi della regione alleati degli Emirati. Il presidente del Consiglio di sovranità in Sudan, Abdel Fattah al Burhan, ha espresso le sue sincere condoglianze al popolo degli Emirati, denunciando lo sceicco Khalifa, dicendo: “Abbiamo perso un leader eccezionale e un uomo saggio che ha contribuito alla rinascita del suo Paese, fino a diventare un modello di sviluppo”. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha inviato il proprio messaggio di cordoglio e annunciato il lutto e bandiere a mezz’asta per un giorno. Il re di Giordania Abdullah II ha ricordato nel suo messaggio l’importanza dello sceicco Khalifa nel “servire il suo Paese e le nazioni arabe e islamiche” e annunciato tre giorni di lutto e bandiere a mezz’asta.

Anche il neonominato capo del Consiglio presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, ha dichiarato tre giorni di lutto e bandiere a mezz’asta nelle zone controllate dal governo di Aden, sostenuto da Arabia Saudita ed Emirati. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, uno dei più importanti alleati degli Emirati nella regione, ha scritto su Facebook: “Lo sceicco Khalifa era un vero amante dell’Egitto e un amico leale in ogni circostanza”. Sempre dall’Egitto sono giunti messaggi di cordoglio da Al Azhar, la più grande istituzione islamica sunnita del mondo, e dalla Chiesa copta ortodossa guidata dal patriarca Tawadros II. Al pari di altri Paesi partner degli Emirati anche l’Egitto ha decretato tre giorni di lutto nazionale e bandiere a mezz’asta. Condoglianze sono giunte anche dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, dal presidente del Consiglio presidenziale libico Mohamed al Menfi e dal capo dello Stato dell’Iraq, Barham Salih. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, il cui Paesi ha avuto complicate relazioni con gli Emirati, ha espresso le sue condoglianze in un messaggio sul suo profilo Twitter. Erdogan ha compiuto una storica visita negli Emirati lo scorso 15 febbraio che ha posto fine a oltre cinque anni di relazioni gelide e portato ad un rilancio delle relazioni bilaterali con importanti ripercussioni sul piano regionale.

Tra i Paesi occidentali, le condoglianze sono giunte tra gli altri dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha mandato un lungo messaggio di cordoglio a nome suo e della consorte Jill. “Siamo stati profondamente rattristati nell’apprendere della morte di sua altezza lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Lo sceicco Khalifa è stato un vero partner e amico degli Stati Uniti durante il suo mandato decennale come presidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Abu Dhabi, e nel suo precedente ruolo di principe ereditario di Abu Dhabi. A nome del popolo americano, porgo le mie condoglianze alla famiglia dello sceicco Khalifa e a tutti gli Emirati mentre piangono questa grande perdita. Onoreremo la sua memoria continuando a rafforzare i legami di lunga data tra i governi e il popolo degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi Uniti”, afferma il messaggio pubblicato sul sito della Casa Bianca.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ricordato invece sul suo profilo Twitter “che gli Emirati Arabi Uniti, sotto la guida del defunto presidente, sono diventati un pioniere nel campo dello sviluppo sostenibile e di un’economia diversificata”. l’ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti ha espresso “le sue più sentite condoglianze al governo e al popolo degli Emirati Arabi Uniti per la scomparsa di sua altezza lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Abu Dhabi”. La Russia ha pubblicato tramite la presidenza una nota in cui “ha espresso la sua tristezza per questo decesso”, sottolineando che la morte dello sceicco Khalifa è una grande perdita per il popolo degli Emirati. Tra i Paesi asiatici, spiccano le condoglianze del premier dell’India, Narendra Modi, e del primo ministro del Pakistan, Shahbaz Sharif.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan era stato presidente degli Emirati e sovrano di Abu Dhabi dal 3 novembre 2004, quando era succeduto a suo padre, il defunto Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore e primo presidente del Paese del Golfo dal 1971 fino alla sua morte il 2 novembre 2004. Nato nel 1948, lo sceicco Khalifa è stato il secondo presidente degli Emirati e il sedicesimo sovrano dell’Emirato di Abu Dhabi. Dalla sua salita al potere lo sceicco Khalifa ha presieduto un’importante ristrutturazione sia del governo federale che del governo di Abu Dhabi. Durante il suo governo gli Emirati hanno assistito a uno sviluppo accelerato sia sul piano economico, sostenendo il settore petrolifero, che culturale. Nel gennaio 2014 il presidente Khalifa venne colpito da un ictus, mantenendo da allora un basso profilo negli affari di Stato e presiedendo solo ai cerimoniali di Stato. A succedergli sarà il fratellastro Mohamed bin Zayed Al Nahyan principe ereditario e vicecomandante delle Forze armate emiratine, che dal 2014 ha agito come sovrano de facto di Abu Dhabi e tessitore della politica estera ed economica del Paese del Golfo.

La biografia

