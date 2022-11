Emirati: al via oggi ad Abu Dhabi il primo Congresso mondiale dei media

Prende il via oggi nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, il primo Congresso mondiale dei media (Global media congress, Gmc) dal titolo “Modellare il futuro dell’industria dei media” (Shaping the Future of the Media Industry). L’evento si tiene sotto gli auspici del vicepremier e ministro della Corte presidenziale, Mansour bin Zayed al Nahya, e durerà fino al 17 novembre. Il Congresso è organizzato dal Gruppo Adnec in collaborazione con l’agenzia di stampa degli Emirati (Wam) ed è affiancato da una esposizione dei vari operatori del settore dell’industria dei media con l’obiettivo di offrire l’opportunità ad aziende e istituzioni di discutere di partenariati e modalità di cooperazione.

La tre giorni vede la partecipazione di giornalisti, aziende tecnologiche, creatori di contenuti, professionisti del marketing digitale, piattaforme streaming ed esponenti dell’industria dell’intrattenimento, autorità di regolamentazione e i principali interlocutori con cui si interfaccia il settore. Alla conferenza sono attesi oltre 1.200 delegati provenienti da vari Paesi del mondo, più di 200 società di media internazionali e almeno 170 relatori di fama mondiale. Molti gli argomenti che verranno affrontati sia durante le varie sessioni plenarie che nell’ambito di panel dedicati con particolare attenzione alla transizione e alle perturbazioni che interessano il settore: dal ruolo dell’intelligenza artificiale e dei dati, alle nuove tecnologie, passando per lo studio del comportamento dei consumatori alla creazione di contenuti che tengano conto delle esigenze di un mondo in continua evoluzione. Inoltre, si terranno workshop su molteplici temi legati ai media tra cui Arab Film Studio “L’arte per una narrazione veritiera”, organizzato da Twofour54; “Applicare la tecnologia delle neuroscienze per comunicare e presentare i dati in modo persuasivo”, organizzato dalla New Media Academy; “Giornalismo digitale: una guida per il giornalista del futuro”, organizzato dall’emittente Sky News Arabia; “L’evoluzione della disinformazione: dalle bufale all’infodemia dei social media globali”, organizzato da Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (Mbzuai); “Narrazione digitale con Twitter”, organizzato dal social network Twitter.

“Il Gmc includerà una conferenza di tre giorni incentrata sulla strada da percorrere per il settore dei media globali, oltre a una esposizione, uno spazio di innovazione che copre le soluzioni tecnologiche dei media, oltre 30 workshop di formazione rivolti ai giovani giornalisti e molte altre attività imperdibili”, ha dichiarato oggi in una dichiarazione rilasciata alla vigilia dell’evento il direttore generale della “Wam”, Mohammed Jalal al Rayssi. Secondo Al Rayssi, l’Alto comitato organizzatore del Gm “si è assicurato di includere figure di spicco e di alto livello provenienti da ogni continente per coprire tutte le basi e le prospettive sul futuro dell’industria dei media”. Riguardo ai cambiamenti che il settore ha subito lo scorso anno, Al Rayssi ha affermato che il ritmo dei cambiamenti nel panorama dei media è stato incredibilmente rapido, rendendo irrilevanti i concetti dei media più tradizionali, evidenziando i progressi tecnologici, l’avvento dei social network e nuovi modelli di proprietà come alcuni dei cambiamenti chiave che hanno rimodellato il settore.

Il direttore generale della Wam ha inoltre sottolineato che durante l’evento si terranno una serie di tavole rotonde che metteranno in luce soluzioni rivoluzionarie di tecnologia e intelligenza artificiale e il metaverso, nel tentativo di sfruttare il loro slancio innovativo per guidare la crescita nel panorama dei media globali. Inoltre, ha aggiunto Al Rayssi, l’evento sosterrà l’agenda di digitalizzazione degli Emirati Arabi Uniti, contribuendo ad accelerare i piani di trasformazione digitale del Paese del Golfo. Inoltre, il direttore generale della “Wam” ha sottolineato come il Gmc consenta di promuovere il messaggio di tolleranza degli Emirati, ispirando ulteriormente il mondo a costruire le proprie comunità su valori fondamentali come l’apertura e la convivenza.

Tra i relatori di spicco che interverranno durante la tre giorni figurano: la ministra di Stato degli Emirati per i Giovani, Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui; il ministro dell’Informazione del Bahrein, Ramzan bin Abdullah Al Nuaimi; la ministra dell’Informazione, della Pubblicità e della Radiodiffusione dello Zimbabwe, Monica Mutsvangwa; il direttore generale dell’Ufficio media del Governo di Dubai, Mona Ghanem Al Marri; il segretario del ministero dell’Informazione e della Radiodiffusione dell’India, Apurva Chandra,; il presidente della rete francese Euronews, Michael Peters. I relatori includono anche il responsabile per i media digitali, la cultura e la moda della città saudita Neom, Wayne Berg; il direttore generale e responsabile dell’impegno pubblico e sociale al Forum economico mondiale (Work economic forum) Adrian Monk; il decano del dipartimento delle Comunicazioni del Vaticano, Paolo Ruffini; l’amministratore delegato del gruppo Emirates Etisalat Group, Masoud Sherif Mahmoud; la vicepresidente della “Cnn” e caporedattore della “Cnn Arabic” degli Emirati Arabi Uniti, Caroline Farag.

