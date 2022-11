Elicottero precipita nel foggiano: sette morti. Il cordoglio di Casellati e Fitto

Il ritrovamento senza superstiti dell’elicottero precipitato questa mattina nel foggiano è una notizia che lascia senza fiato. Lo scrive su Twitter il ministro delle Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati. “Un pensiero commosso ai familiari delle 7 vittime di questa terribile tragedia”, aggiunge.

Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto si è detto “addolorato per la tragedia avvenuta nei cieli del Gargano, dove un elicottero partito dalle Tremiti e diretto a Foggia è precipitato. Prego per le vittime: la famiglia slovena in vacanza in Puglia, per il medico del 118 che stava tornando a casa, per il pilota e il co-pilota”.

Si unisce al dolore anche il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. “Dolore e sgomento per il tragico incidente che, in Puglia, ha spezzato la vita di sette persone. La mia più sincera vicinanza va ai familiari delle vittime e a tutti coloro che sono coinvolti in questo dramma”.

