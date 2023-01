La Repubblica Ceca si prepara a scegliere il nuovo presidente dopo dieci anni di Zeman

Stando ai sondaggi, il candidato maggiormente favorito è il generale in pensione Petr Pavel, che è stato presidente del comitato militare della Nato dal 2015 al 2018. Ma è probabile che si vada al ballottaggio, in programma il 27 e 28 gennaio

Venerdì e sabato i cittadini della Repubblica Ceca voteranno per l’elezione di un nuovo presidente. L’elettorato è chiamato a scegliere un successore del presidente uscente, Milos Zeman, giunto alla scadenza del suo secondo mandato quinquennale consecutivo e, pertanto, impossibilitato a ricandidarsi. Dopo il ritiro del sindacalista Josef Stredula, i candidati che restano in lizza sono otto, ma l’attenzione generale è rivolta a tre di loro, quelli maggiormente favoriti per la vittoria: il generale in pensione Petr Pavel, l’ex premier Andrej Babis e l’economista Danuse Nerudova. Giacché ci si aspetta che nessuno dei candidati riesca a ottenere la maggioranza assoluta già al primo turno, l’ipotesi più probabile è che i due più votati il 13 e 14 gennaio si sfidino tra due settimane in un secondo turno a ballottaggio, il 27 e 28 gennaio.

Sebbene sulla carta la figura del presidente della Repubblica Ceca non sia molto dissimile, in termini di attribuzioni, da quella del capo di Stato di una qualsiasi democrazia parlamentare – e pertanto priva di attribuzioni eminentemente politiche – i dieci anni di presidenza di Zeman sono stati segnati da sue frequenti interferenze nella vita politica nazionale. Zeman si è spesso scontrato con gli esecutivi cechi, soprattutto in sede di nomina di ministri, ma anche di professori universitari e magistrati. Il capo dello Stato uscente si è anche distinto per un atteggiamento molto accomodante nei confronti di Cina e Russia, lodando la tessitura di rapporti commerciali con le due nazioni e ridimensionando spesso i timori espressi dai servizi segreti cechi sulle ingerenze di Pechino e Mosca. Le sue dichiarazioni pubbliche sono comunque abbastanza mutate dopo l’inizio dell’aggressione russa in Ucraina.

Stando ai sondaggi, il candidato maggiormente favorito è Pavel, che è stato presidente del comitato militare della Nato dal 2015 al 2018. In campagna elettorale ha fatto ampio riferimento alla sua carriera e ha comunicato una postura chiaramente filooccidentale, scagliandosi contro Zeman, ma anche e soprattutto contro il suo principale avversario, Babis, che considera una minaccia per la democrazia ceca. Una vittoria di Babis mostrerebbe probabilmente una maggiore continuità con quella di Zeman, che gli ha riconosciuto il suo sostegno. Anche il leader del partito Ano, infatti, potrebbe cercare di forzare i limiti delle competenze presidenziali in un’ottica di opposizione al governo in carica. Babis si è opposto a ulteriori aiuti militari all’Ucraina e a pochi giorni dalle elezioni è stato assolto da un’accusa di frode di fondi europei relativa al conglomerato industriale da lui fondato, Agrofert. Sicuramente più favorevole alla causa di Kiev è l’atteggiamento di Nerudova, ex rettrice dell’Università Mendel di Brno. Come Pavel, Nerudova è peraltro favorevole all’adozione dell’euro. Unica donna in corsa per la presidenza, durante l’autunno il suo nome è stato temporaneamente in testa nei sondaggi. Al contrario di Pavel e di Babis, inoltre, Nerudova non è “macchiata” da un passato nel Partito comunista. L’economista appare però ora al terzo posto, dopo che i media cechi hanno riferito di casi di plagio all’università durante il suo rettorato.

Le elezioni del capo dello Stato in Repubblica Ceca sono state di secondo grado, ossia a carico del Parlamento, fino al 2012. Le prime elezioni dirette si sono svolte nel 2013 dopo una riforma della procedura. Il voto del 13 e 14 gennaio sarà la terza elezione di primo grado nella storia del Paese. I seggi elettorali si apriranno domani e sabato per circa 8,3 milioni di elettori. Le persone costrette in isolamento a causa del coronavirus hanno potuto votare da ieri, mentre oggi è il turno degli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. Nel pomeriggio di oggi è inoltre possibile votare nelle ambasciate della Repubblica Ceca in Nord e Sud America, mentre in quelle di Asia, Africa, Europa e Oceania il voto avverrà sempre venerdì e sabato. Sono 14.370 i cittadini cechi finora registratisi all’estero per votare alle presidenziali di quest’anno.

