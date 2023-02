Elezioni regionali: urne aperte in Lazio e Lombardia

Urne aperte nel Lazio e in Lombardia dove i cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi presidenti delle Regioni e la composizione dei Consigli. I seggi elettorali saranno aperti dalle 7 alle 23 di oggi e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Nel Lazio Sono cinque i candidati in corsa per la poltrona di governatore: in ordine alfabetico, Donatella Bianchi, 59 anni, volto televisivo rai ed ex presidente del Wwf Italia, sostenuta dal M5s e dal Polo progressista-Sinistra ecologista; Alessio D’Amato per il centrosinistra, 54 anni, assessore alla Sanità uscente nella giunta Zingaretti, candidato di una coalizione che comprende Pd, Azione-Italia viva, Alleanza verdi e sinistra, +Europa, Demos, Psi e Lista civica D’Amato; Sonia Pecorilli del Partito Comunista Italiano, 52 anni, operatrice sanitaria; Rosa Rinaldi, 58 anni, sindacalista ed ex sottosegretario al lavoro nel governo Prodi, candidata di Unione popolare; Francesco Rocca per la coalizione di centrodestra, 57 anni, avvocato ed ex presidente della Croce Rossa Italiana, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati-Rinascimento Sgarbi, Udc, Lista civica Rocca. Contestualmente verranno eletti 50 consiglieri regionali. Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

Nelle cinque circoscrizioni elettorali, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma, la legge elettorale non prevede il ballottaggio, ma solo il primo turno e vince chi ottiene anche un solo voto in più. L’80 per cento dei seggi del Consiglio regionale è assegnato con il metodo proporzionale, alle liste circoscrizionali concorrenti (presenti in ognuna delle 5 province regionali), con l’applicazione di un premio di maggioranza del 20 per cento per le liste del governatore eletto. È ammesso il voto disgiunto, ovvero votare per una persona candidata a presidente e poi per una delle altre liste a essa non collegate, ed è prevista l’alternanza di genere, con la possibilità di esprimere fino a due preferenze, scegliendo tra un candidato e una candidata di una stessa lista.

E’ corsa a quattro per la guida della Regione Lombardia. A sfidarsi alle urne sono in governatore uscente, Attilio Fontana, che punta alla riconferma con il sostegno di tutto il centrodestra, il candidato del Pd, centrosinistra e Movimento 5 stelle, Pierfrancesco Majorino, l’ex vicepresidente della Regione (ora in corsa con una lista civica e sostenuta dal Terzo polo), Letizia Moratti, e la candidata di Unione Popolare, Mara Ghidorzi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram