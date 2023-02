Regionali: il centrodestra vince nel Lazio e in Lombardia

Le elezioni regionali vedono il centrodestra favorito nelle due maggiori regioni al voto. Nel Lazio Francesco Rocca, ex presidente della Croce rossa ha ottenuto il 53,88 per cento dei consensi, mentre in Lombardia Attilio Fontana è stato confermato con il 54,67 per cento delle preferenze.

Fontana: “I lombardi mi hanno capito”

“Grande soddisfazione, i lombardi mi hanno capito” ha detto ieri sera il governatore lasciando la sede della Lega di via Bellerio per dirigersi a palazzo Pirelli. “Anche da parte mia, grazie ai lombardi che ci hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto e la concretezza, che non hanno guardato alle polemiche ma ai fatti veri” ha aggiunto in un video pubblicato sui canali del Carroccio.

Rocca: “Faremo una squadra straordinaria”

“Una grande soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto intensa. Insieme a questa soddisfazione prevale il senso di responsabilità per risollevare una sanità che mortifica la dignità dei cittadini. Faremo una squadra straordinaria” ha detto ieri sera Rocca dal palco del comitato elettorale, allestito al Salone delle Fontane all’Eur a Roma.

L’affluenza

La Capitale, come il resto dei Comuni laziali, registra un dato medio molto basso, il 33,11 per cento di partecipazione rispetto al 63,11 per cento del 2018, quando si votò in un’unica giornata. Nei 15 Municipi di Roma è il VI, periferia est delle Torri, quello che registra l’affluenza più bassa con il 27,55 per cento: roccaforte storica del centrodestra. Per quanto concerne la Lombardia, invece, su 1.504 comuni l’affluenza è stata del 41,67 per cento, nel 2018 era al 73,11 per cento.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram