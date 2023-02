Fontana si conferma in Lombardia, Rocca oltre il 50 per cento nel Lazio

Il centrodestra segna una doppietta alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia: Attilio Fontana e Francesco Rocca saranno i prossimi governatori delle due regioni.

Lazio: a metà scrutinio Rocca oltre il 50 per cento

Quando sono stato scrutinate poco più di 3273 sezioni su 5300 totali, il candidato di centrodestra Francesco Rocca è al 50,8 per cento dei consensi. Attardato, di oltre 15 punti percentuali, la coalizione a sostegno di Alessio D’Amato. Distaccata la candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi, che si ferma all’11,6 per cento.

Exit poll Lombardia: Fontana tra i 48 e 52 per cento

In Lombardia va anche meglio per il centrodestra. Il presidente uscente, Attilio Fontana, si conferma con oltre il 50 per cento dei voti. La coalizione a suo sostegno, infatti, totalizza il 55,9 per cento dei voti, quando sono state scrutinate 6351 sezioni su un totale di 9254. Francesco Majorino, candidato del centrosinistra sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle, si ferma al 33, mentre Letizia Moratti, candidata dal Terzo polo, si deve accontentare solo del 9,6 per cento dei voti.

I dati sull’affluenza

Il dato dell’affluenza nel Lazio si è attestato al 37,20 per cento. Alle scorse elezioni del 2018 si recò alle urne il 66,55 per cento degli aventi diritto. Record di astensionismo a Roma e provincia: l’affluenza, infatti, si assesta al 35,19, ed è il più basso tra le province del Lazio.

In Lombardia l’affluenza è stata del 41,6, in calo di oltre 30 punti percentuali rispetto al 2018, quando era stata del 73,1 per cento.

