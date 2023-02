Elezioni presidenziali a Cipro: oggi il ballottaggio tra Christodoulides e Mavroyiannis

I due sfidanti dovranno ottenere il 50 per cento più uno dei voti per succedere al presidente Anastasiades, che dopo dieci anni cede la guida della Repubblica cipriota per sopraggiunti limiti di mandato

I cittadini di Cipro sono oggi chiamati nuovamente alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Come previsto dai sondaggi, nessuno dei 14 candidati alla presidenza ha infatti ottenuto la maggioranza assoluta per essere eletto al primo turno disputato domenica scorsa, da cui è emerso come favorito Nikos Christodoulides. Ex ministro degli Esteri dell’attuale governo guidato da Nikos Anastasiadis, il 49enne Christodoulides è stato il candidato più votato del centrodestra con il 32,04 per cento delle preferenze, ponendosi di poco davanti al diplomatico di lungo corso Andreas Mavroyiannis, 66 anni, sostenuto dal partito comunista Akel con il 29,59 per cento dei consensi. In terza posizione figura il 61enne Averof Neofytou, candidato sostenuto dal presidente uscente Anastasiades, che ha ottenuto appena il 26 per cento dei voti nonostante le incoraggianti previsioni dei sondaggi. A sfidarsi nel ballottaggio sono dunque Christodoulides e Mavroyiannis, che dovranno ottenere il 50 per cento più uno dei voti per succedere al presidente Anastasiades, che dopo dieci anni cede la guida della Repubblica cipriota per sopraggiunti limiti di mandato. Il nuovo presidente governerà la parte meridionale dell’isola, membro dell’Unione europea dal 2004, mentre non avrà giurisdizione sull’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord.

Gli ultimi sondaggi danno Christodoulides favorito anche in questo secondo turno: nonostante la rottura con gli ex colleghi della forza politica conservatrice al governo, Raggruppamento democratico (Disy), l’ex ministro degli Esteri dovrebbe infatti riuscire a capitalizzare almeno parte del consenso degli iscritti. Una quota dei voti di Disy, tuttavia, potrebbe essere acquisita anche da Mavroyiannis, che ha già incassato il sostegno del sindaco conservatore di Paphos, Phenon Phenodos. A fare da sfondo a questa tornata elettorale rimangono i rapporti tesi con la parte settentrionale dell’isola – occupata unilateralmente dalla Turchia nel 1974 – e contraddistinti da una serie di infruttuosi colloqui di pace affidati per lungo tempo proprio a Mavroyiannis, ex negoziatore del presidente Anastasiades sul tema della riunificazione. La questione ha tuttavia occupato un posto marginale nella campagna elettorale, dominata prevalentemente dall’alto costo della vita – l’inflazione si è attestata al 7,1 per cento a gennaio – e dal drastico calo di turisti e investimenti dalla Russia, impegnata nella guerra in Ucraina. Al centro del dibattito si è posto anche il tema della corruzione e quello della forte pressione migratoria registrata da Cipro, aumentata esponenzialmente dal 2020. Tematiche, queste, che hanno permeato sia la visione politica di Christodoulides – che propende per una politica severa sull’immigrazione – sia quella di Mavroyiannis, promotore di un approccio più progressista in campo economico e sociale.

In vista del ballottaggio delle presidenziali – a cui si sono chiamati 561 mila elettori – il governo cipriota ha incrementato le misure di sicurezza. Saranno circa 2.500 gli agenti in servizio attivo sull’isola nella giornata di oggi, contro i duemila dispiegati in quella del primo turno. Le forze dell’ordine si concentrano soprattutto attorno allo stadio Tassos Papadopoulos di Nicosia, dove sarà proclamato l’esito finale della votazione.

