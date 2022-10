Elezioni politiche il 25 settembre, Mattarella: “Il periodo che attraversiamo non consente pause”

Il presidente del Consiglio dimissionario ha ringraziato il capo dello Stato "per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi" e i ministri "per la dedizione, la generosità, il pragmatismo che avete dimostrato in questi mesi"

Il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e, in particolare, dell’aumento dell’inflazione che, causata soprattutto dal costo dell’energia e dei prodotti alimentari, comporta pesanti conseguenze per le famiglie e per le imprese. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ieri dal Quirinale dopo aver firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. Interventi “indispensabili, dunque, per fare fronte alle difficoltà economiche e alle loro ricadute sociali, soprattutto per quanto riguarda i nostri concittadini in condizioni più deboli”, ha aggiunto.

Il presidente della Repubblica, parlando dal Quirinale, ha chiarito che “la situazione politica ha condotto alla decisione di sciogliere le Camere: la discussione, il voto e le modalità con cui è stato espresso ieri hanno reso evidente il venire meno del sostegno del Parlamento al governo e l’assenza di prospettive di dare vita a nuova maggioranza, rendendo obbligatorio lo scioglimento delle Camere”. Il capo dello Stato ha spiegato che lo scioglimento “è sempre l’ultima scelta da compiere specie se, come in questo momento, ci sono davanti alle Camere importanti adempimenti da portare a compimento”.

Il presidente della Repubblica ha quindi ricordato la necessità di interventi “indispensabili per contenere gli effetti della guerra della Russia contro l’Ucraina sul piano della sicurezza dell’Europa e del nostro Paese. Indispensabili per la sempre più necessaria collaborazione a livello europeo e internazionale”. Alle esigenze come il contrasto all’inflazione e agli effetti del conflitto in Ucraina si affianca inoltre “con importanza decisiva, quella della attuazione nei tempi concordati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui sono condizionati i necessari e consistenti fondi europei di sostegno”.

Le elezioni anticipate, seguite allo scioglimento delle Camere, si terranno il 25 settembre. Secondo quanto si apprende la data è stata comunicata dal premier Mario Draghi nel corso del Consiglio dei ministri.

L’Italia ha tutto per essere forte, autorevole, credibile nel mondo, lo avete dimostrato giorno dopo giorno in questi mesi di Governo: ora dobbiamo mantenere la stessa determinazione nell’attività che potremo svolgere nelle prossime settimane, nei limiti del perimetro che è stato disegnato. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il premier nel suo intervento introduttivo nel Consiglio dei ministri odierno.

Il premier ha ricordato come sia necessario, in particolare, far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all’inflazione e al costo dell’energia. “Dobbiamo portare avanti l’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – anche per favorire il lavoro del Governo che ci succederà. Porterò con me un ricordo molto bello di queste riunioni, degli scambi che ho avuto individualmente con voi. Ci sarà ancora tempo per i saluti. Ora rimettiamoci al lavoro”, ha aggiunto Draghi, che ha ringraziato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi”. Il presidente del Consiglio ha poi ringraziato i ministri “per la dedizione, la generosità, il pragmatismo che avete dimostrato in questi mesi”.

Non eravamo arrivati per contrastare l’azione di governo. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Zona Bianca” su Rete 4. “Ancora fino all’ultimo abbiamo pensato di rinnovare la fiducia a questo governo affinché, in base a un maggior impegno, potesse procedere speditamente per risolvere le urgenze”.

“Non era assolutamente nella nostra determinazione ritrovarci in quella situazione. Abbiamo subito un’umiliazione politica davanti al Paese, credo assolutamente immeritata” ha aggiunto.

Su Luigi Di Maio “posso solo dire che ha avuto la fortuna di avere una grande responsabilità, un ministero importantissimo in una fase importantissima. Forse dovrebbe concentrarsi molto sulle funzioni ministeriali adesso, in questo periodo che rimane” ha proseguito. “E’ chiaro che essersi distratto per curare la formazione di un nuovo partito non ha contribuito alla stabilità di governo” ha concluso Conte.

In un’intervista alla “Bbc”, il segretario del Pd, Enrico Letta, ha definito “molto negativa” la scelta del Parlamento italiano di non votare la fiducia al presidente del Consiglio Mario Draghi. “Una brutta notizia per l’Italia, per l’Unione europea e per l’Ucraina”, ha aggiunto. “La scelta di Forza Italia, della Lega e del M5s” avrà “conseguenze molto negative per il Paese”, ha rilevato Letta. “Mario Draghi è stato un ottimo primo ministro per varie ragioni”, ha detto ancora Letta, ricordando le riforme “imposte” negli ultimi 18 mesi. Il presidente del Consiglio è riuscito a implementare un programma per ottenere i fondi dell’Unione europea “ma è stato molto bravo anche durante la crisi ucraina”, ha sottolineato il leader del Pd. “Fin dall’inizio”, l’Italia ha preso una posizione “pro-Ucraina e anti-Putin”, ha proseguito. Letta ha citato “interessi personali e egoistici” da parte dei partiti che non hanno votato la fiducia a Draghi.

Il segretario del Pd ha quindi evidenziato come non sia detto “che il prossimo governo italiano prosegua il sostegno dato finora all’Ucraina nella lotta contro l’invasione russa”. “Spero che questo sostegno dell’Italia continui”, ha detto Letta, evidenziando come però “non possiamo esserne certi”. Una delle ragioni per cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiesto la fiducia, secondo il leader del Pd, è proprio dovuto all’ambiguità di alcuni partiti in merito al sostegno all’Ucraina, in particolare dal punto di vista militare. Letta si è poi detto disposto a “combattere” per evitare che il futuro governo sospenda gli aiuti a Kiev.

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ai microfoni di Rtl 102.5 ha dichiarato che “noi abbiamo chiesto a Draghi di rimanere alla guida del governo ma senza il Movimento 5 stelle che stava combinando una serie di guasti. Non abbiamo chiesto noi a Draghi di dimettersi”. “Noi l’abbiamo sostenuto. E’ stata una sua scelta”, ha aggiunto.

“Noi avevamo detto che non avremmo mai votato un documento diverso del nostro, la scelta è stata quella di sostenere un documento di un senatore del Pd. In quel momento ha scelto il Pd e non una forza che è il centrodestra per andare avanti” ha concluso.

