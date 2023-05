Elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia, è sfida Erdogan-Kilicdaroglu

Lunghe file si sono formate oggi nei seggi elettorali della Turchia, dove si vota per le elezioni parlamentari e presidenziali. Oltre 60,9 milioni di elettori sono chiamati alle urne, a cui si aggiungono i 3,2 milioni di cittadini turchi che già hanno votato all’estero, peraltro con un’affluenza record del 52,6 per cento. Sono state allestite 191.884 urne in 973 distretti del Paese, con 1.094 commissioni elettorali sparse in tutta la Turchia per l’appuntamento elettorale “più importante del 2023”, come riferito dalla rivista britannica “The Economist”. Le procedure di voto termineranno alle 17 locali (le 16 in Italia), ma gli elettori in attesa per quell’ora potranno essere conteggiati dal presidente di ciascun seggio. E’ prevista un’alta affluenza e il voto dei giovani, in particolare, potrebbe essere determinante. Se nessuno dei candidati alla presidenza dovesse raggiungere il 50 per cento più uno dei voti, i primi due classificati andranno al ballottaggio il 28 maggio.

Dopo il ritiro a sorpresa del politico di opposizione Muharrem Ince, sotto ricatto per un presunto video hard, i contendenti alla presidenza della Repubblica restano tre. I due favoriti sono Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capo dell’Alleanza per la nazione, e il presidente turco uscente, Recep Tayyip Erdogan, capo del Partito islamico giustizia e sviluppo (Akp) da 20 anni al potere. Il ruolo di “terzo incomodo” spetta a Sinan Ogan, alla guida dell’Alleanza Ata composta da piccoli partiti nazionalisti (il Partito della vittoria, il Partito della giustizia, il Partito del mio Paese e il Partito dell’alleanza per la Turchia). I due principali rivali hanno concluso la campagna elettorale in modo simbolicamente opposto: Kilicdaroglu ha visitato il mausoleo del fondatore della Turchia, Mustafa Kemal Ataturk, dove ha depositato dei fori rossi; Erdogan, invece, ha assistito alle preghiere serali nella Moschea di Hagia Sophia.

Con il devastante impatto sociale della crisi economico-finanziaria, aggravata dalla guerra in Ucraina e dal tragico terremoto dello scorso febbraio, non è semplice fare un pronostico. Gli ultimi sondaggi mostrano un testa a testa tra Erdogan e Kilicdaroglu, con quest’ultimo in vantaggio, che però si va assottigliando. Un sondaggio riservato di PanoramaTR assegna al leader kemalista il 47,9 per cento dei consensi e a Erdogan il 46,6 per cento, ancora indietro ma con un divario che si è sarebbe ridotto. Sinan Ogan, invece, capo dell’Alleanza Ata, sarebbe fermo a quota 5,6 per cento. Anche se questo sondaggio ha un margine di errore del 2,4 per cento, sembra che nessuno dei candidati riesca a ottenere al primo turno il 50 per cento + 1 dei voti. Un altro sondaggio dell’istituto Orc, condotto il 10-11 maggio su 3.920 persone, vede invece Kilicdaroglu eletto al primo turno con il 51,7 per cento dei voti, davanti a Erdogan fermo al 44,2 per cento. Più staccati Ogan con il 2,8 per cento e Ince (che però nel frattempo si è ritirato) con l’1,3 per cento. In caso di ballottaggio, gli elettori turchi siano chiamati nuovamente a votare il prossimo 28 maggio.

Quanto alle elezioni parlamentari, o generali, gli elettori sono chiamati a scegliere fra 32 partiti, in gran parte organizzati in coalizioni, che si ripartiranno i 600 seggi del Parlamento turco. Molti osservatori prevedono un “voto disgiunto”, ossia della scelta di due schieramenti diversi fra parlamentari e presidenziali. Un rimescolamento delle carte che potrebbe creare un’instabilità politica non facile da gestire in un contesto sociale teso. Gli ultimi sondaggi di PolitPro mostrano in testa il Partito giustizia e sviluppo del presidente Erdogan, con il 34,4 per cento dei consensi. A seguire, il Partito popolare repubblicano (Chp), con il 29,5 per cento, il Partito buono di Meral Aksener (Iyi), con l’11 per cento, e il Partito della sinistra verde (Ysp), fermo al 10,3 per cento. Quanto alle coalizioni, PolitPro assegna il primato all’alleanza tra Akp e il Partito buono (Iyi, che da solo conta circa il 12,9 per cento dell’elettorato), che dovrebbe conquistare il 53,3 per cento dei consensi, seguita dal Chp con il 34,6 per cento. Stando a questi sondaggi, dunque, l’Akp dovrebbe aggiudicarsi 295 seggi, il Chp 146, il Partito democratico dei popoli (Hdp, filo-curdo) 67, l’Mhp 49 e Iyi 43. Le altre forze politiche non dovrebbero ottenere abbastanza voti da superare lo sbarramento del 10 per cento, necessario per entrare nella compagine presidenziale.

