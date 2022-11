Elezioni: liste chiuse, M5s e Pd rompono in Sicilia

Dopo la chiusura delle liste dei candidati per le elezioni del 25 settembre e le polemiche per gli esclusi, è rottura tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle in Sicilia. Il presidente dei pentastellati ha infatti annunciato l’intenzione del M5s di correre da solo, mettendo la parola fine alla coalizione progressista nell’isola e compromettendo la corsa di Caterina Chinnici, vincitrice delle primarie dell’ex alleanza. Forte la reazione del Pd con Letta che si è detto “esterrefatto per il voltafaccia. Si è autoescluso da alleanza con noi”. Sull’argomento è tornato oggi in un’intervista a “La Stampa” Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole. “Non vedo margini per dialogare con chi ha rotto in 5 minuti un’alleanza costruita faticosamente”, almeno per il momento. “Al momento le scelte del Pd di Letta risultano incomprensibili. Bisogna sempre capire di quale corrente Pd si parla”, ha aggiunto.

La riduzione dei posti in Parlamento ha costretto i partiti a tagli nella candidature che hanno generato polemiche e accuse. Federico Pizzarotti non ha trovato posto tra le file del Terzo polo così come l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini e Gaetano Quagliariello. Molti i nomi noti di Forza Italia rimasti fuori, come il vicepresidente della Camera Simone Baldelli. Alcune scelte hanno infatti penalizzato i territori, come in Veneto con l’approdo di Anna Maria Bernini al posto di Elisabetta Casellati, candidata in Basilicata a danno di Giuseppe Moles, fuori dalle liste. Molti dei leader delle forze in campo si sfideranno in Lombardia: Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte sono candidati alla Camera, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi al Senato. Giorgia Meloni si candida invece nell’uninominale all’Aquila, anche se la vera partita sarà con Nicola Zingaretti, capolista del Pd alla Camera per il Lazio. Nel collegio Roma 1 si daranno battaglia anche Emma Bonino, candidata del centrosinistra, e Carlo Calenda leader di Azione. Matteo Renzi sarà invece capolista anche in Toscana.

Dentro Fratelli d’Italia sono state confermate le candidature dei ‘fedelissimi’ come Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto e Fabio Rampelli. Tra gli altri anche Marcello Pera e l’economista ed ex ministro Giulio Tremonti. Non ci sarà poi in Campania la sfida diretta tra Giuseppe Conte, capolista nel collegio Campania 1 ma non è candidato nell’uninominale, e Luigi Di Maio, capolista di Impegno Civico.

