Elezioni in Turchia: Erdogan parla a reti unificate, il rivale Kilicdaroglu punge su Twitter

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha svolto ieri un’intervista televisiva trasmessa in diretta su quasi tutti i canali del Paese, suscitando il commento sarcastico del candidato rivale Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capo dell’Alleanza per la nazione. “Posso fare un’altra promessa? Quando saremo al governo, non vedrete mai più tutti i canali che trasmettono insieme gli stessi contenuti. Promettiamo democrazia. Sapete, la democrazia è una cosa molto bella, meravigliosa…”, ha scritto il leader dell’opposizione su Twitter, senza mai menzionare il capo dello Stato uscente e leader del Partito giustizia e Sviluppo (Akp).

Kilicdaroglu, peraltro, ha accusato ieri la Russia di aver interferito nella campagna elettorale delle elezioni che si svolgeranno domani, 14 maggio. Il politico 74enne ha annunciato di avere prove concrete della responsabilità della Russia nella diffusione di contenuti online “profondamente falsi”. Il capo del Chp, partito erede dei kemalisti e alleato dell’estrema destra nazionalista, ha accusato il Cremlino di aver costruito video “deepfake”, una tecnica che si avvale dell’intelligenza artificiale per sovrapporre volti e manipolare video rendendoli quasi indistinguibili dagli originali. “Cari amici russi, ci siete voi dietro le invenzioni, le cospirazioni, i contenuti deepfake e i nastri esposti ieri in questo Paese”, ha scritto Kilicdaroglu, aggiungendo che: “Se volete che la nostra amicizia continui dopo il 15 maggio, togliete le mani dallo Stato turco. Siamo ancora favorevoli alla cooperazione e all’amicizia”. Uno dei quattro candidati alla presidenza turca, Muharrem Ince, si è ritirato a sorpresa dopo 45 giorni di presunti “attacchi diffamatori” dopo la diffusione di un video con contenuti sessuali compromettenti, che però sarebbe un falso. Non si è fatta attendere la risposta del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha negato l’intromissione di Mosca nella campagna elettorale turca. “Respingiamo fermamente tali affermazioni e dichiariamo ufficialmente che non si può parlare di alcun tipo di interferenza”. “Se qualcuno ha fornito al signor Kilicdaroglu tali informazioni, è un bugiardo”, ha aggiunto Peskov.

Intanto è tutto pronto in Turchia, Paese membro dell’Alleanza altlantica, per le elezioni presidenziali e parlamentari di domenica 14 maggio, l’appuntamento elettorale “più importante del 2023” secondo la rivista britannica “The Economist”. Gli elettori, su una popolazione totale di quasi 85 milioni di persone, sono 60,9 milioni, a cui si aggiungono i 3,2 milioni di cittadini turchi che già hanno votato all’estero, peraltro con un’affluenza record del 52,6 per cento. Con il devastante impatto sociale della crisi economico-finanziaria, aggravata dalla guerra in Ucraina e dal tragico terremoto dello scorso febbraio, non è semplice fare un pronostico. Gli ultimi sondaggi mostrano un testa a testa tra Erdogan e Kilicdaroglu, con quest’ultimo in vantaggio, che però si va assottigliando. Un sondaggio riservato di PanoramaTR assegna al leader kemalista il 47,9 per cento dei consensi e a Erdogan il 46,6 per cento, ancora indietro ma con un divario che si è sarebbe ridotto. Sinan Ogan, invece, capo dell’Alleanza Ata, sarebbe fermo a quota 5,6 per cento. Anche se questo sondaggio ha un margine di errore del 2,4 per cento, sembra che nessuno dei candidati riesca a ottenere al primo turno il 50 per cento + 1 dei voti. Un altro sondaggio dell’istituto Orc, condotto il 10-11 maggio su 3.920 persone, vede invece Kilicdaroglu eletto al primo turno con il 51,7 per cento dei voti, davanti a Erdogan fermo al 44,2 per cento. Più staccati Ogan con il 2,8 per cento e Ince (che però nel frattempo si è ritirato) con l’1,3 per cento. In caso di ballottaggio, gli elettori turchi siano chiamati nuovamente a votare il prossimo 28 maggio.

Quanto alle elezioni parlamentari, o generali, gli elettori sono chiamati a scegliere fra 32 partiti, in gran parte organizzati in coalizioni, che si ripartiranno i 600 seggi del Parlamento turco. Molti osservatori prevedono un “voto disgiunto”, ossia della scelta di due schieramenti diversi fra parlamentari e presidenziali. Un rimescolamento delle carte che potrebbe creare un’instabilità politica non facile da gestire in un contesto sociale teso. Gli ultimi sondaggi di PolitPro mostrano in testa il Partito giustizia e sviluppo del presidente Erdogan, con il 34,4 per cento dei consensi. A seguire, il Partito popolare repubblicano (Chp), con il 29,5 per cento, il Partito buono di Meral Aksener (Iyi), con l’11 per cento, e il Partito della sinistra verde (Ysp), fermo al 10,3 per cento. Quanto alle coalizioni, PolitPro assegna il primato all’alleanza tra Akp e il Partito buono (Iyi, che da solo conta circa il 12,9 per cento dell’elettorato), che dovrebbe conquistare il 53,3 per cento dei consensi, seguita dal Chp con il 34,6 per cento. Stando a questi sondaggi, dunque, l’Akp dovrebbe aggiudicarsi 295 seggi, il Chp 146, il Partito democratico dei popoli (Hdp, filo-curdo) 67, l’Mhp 49 e Iyi 43. Le altre forze politiche non dovrebbero ottenere abbastanza voti da superare lo sbarramento del 10 per cento, necessario per entrare nella compagine presidenziale.

