Elezioni in Turchia, Erdogan in testa ma l’opposizione contesta i risultati: “Noi siamo avanti”

Il capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan sarebbe in testa con il 51,03 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali. E’ quanto emerge da una proiezione pubblicata dall’agenzia statale turca “Anadolu” basata sul conteggio del 65 per cento delle schede elettorali.

Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capofila dell’opposizione, sarebbe fermo al 42,85 dei voti, mentre Sinan Ogan, alla guida dell’Alleanza Ata composta da piccoli partiti nazionalisti, avrebbe ottenuto il 5,33 per cento delle preferenze. Un’altra proiezione dell’agenzia di stampa “Anka” con il 41,48 per cento delle schede, invece, da Erdogan al 47,25 per cento e Kilicdaroglu al 46,8 per cento.

L’opposizione al presidente turco contesta le proiezioni diffuse dall’agenzia di stampa governativa “Anadolu”, che vedrebbe in testa il capo dello Stato uscente. “Siamo avanti”, ha scritto Kilicdaroglu in un post su Twitter. Eppure, il leader del Partito islamico Giustizia e sviluppo (Akp) è al primo posto anche secondo i dati pubblicati dall’agenzia di stampa turca “Anka”, vicina all’opposizione; con il 68 per cento delle schede contate, Erdogan avrebbe infatti ottenuto 48 per cento, Kilicdaroglu il 46,22 per cento, mentre Sinan Ogan, alla guida dell’Alleanza Ata composta da piccoli partiti nazionalisti, il 5,32 per cento.

Le elezioni parlamentari

La coalizione politica sostiene che il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, è in testa nelle elezioni parlamentari svolte oggi in Turchia parallelamente alle presidenziali. Secondo i dati pubblicati dall’agenzia di stampa statale “Anadolu”, con il 52,2 per cento delle schede conteggiate l’Alleanza del popolo, formata essenzialmente dal Partito giustizia e sviluppo (Akp) di Erdogan e dal Partito del Movimento Nazionalista (Mhp), braccio politico dei Lupi grigi, è davanti con il 53 per cento delle preferenze. Più staccato al 38,2 per cento il cosiddetto Tavolo dei sei, l’alleanza che riunisce i partiti dell’opposizione guidati dal Partito popolare repubblicano (Chp) del rivale di Erdogan, il kemalista Kemal Kilicdaroglu. Infine, l’Alleanza Lavoro e Libertà, coalizione di sinistra che annovera il Partito democratico dei popoli (Hdp), principale formazione politica curda, ha ottenuto fin qui il 8,62 per cento, dunque oltre la soglia di sbarramento del 7 per cento.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram