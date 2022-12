Elezioni in Tunisia, crolla l’affluenza: ha votato solo il 9 per cento dei cittadini

Si sono chiusi alle 18:00 di oggi gran parte dei seggi aperti stamattina in occasione delle elezioni legislative in Tunisia. Solo nei seggi nell’isola di Djerba e nella città di Zarzis, nel governatorato meridionale di Medenine, le procedure di voto termineranno per le 20:00. Il portavoce della commissione elettorale indipendente, Mohamed Tlili Mansri, citato dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, ha riferito che l’affluenza alle urne fino alle 17:30 è stata inferiore del 9 per cento, pari a 804 mila elettori su un totale di circa 9,2 milioni di cittadini aventi diritto al voto. Alle ultime elezioni, dell’ottobre 2019, il tasso aveva superato il 41 per cento. Già alle 15:00 di oggi, con 656.915 cittadini recatisi alle urne, era chiaro che l’affluenza avrebbe registrato una netta diminuzione rispetto alla tornata del 2019, quando alle 14:30 fu superato il milione. Ad ogni modo, precisa “Mosaique Fm”, i dati potrebbero cambiare una volta chiusi i seggi in tutto il Paese.

Da questa sera avranno inizio le procedure di spoglio che determineranno la composizione della futura Assemblea dei rappresentanti del popolo, che sarà composta da 161 seggi, suddivisi in 151 nazionali e 10 per i distretti elettorali all’estero, di cui uno solo in Italia. Per i risultati bisognerà, però, attendere il 19 gennaio prossimo. Il numero dei candidati in corsa è pari a 1.058. Il portavoce Mansri ha fatto sapere che sono 19 i collegi elettorali, sul totale di quelli in patria e all’estero, in cui non sarà necessario un ballottaggio vista la presenza soltanto di uno o due candidati. Di questi, dieci hanno la vittoria assicurata. Negli altri casi, la nuova legge elettorale, emanata a settembre scorso, stabilisce che “se un candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50 per cento + 1) al primo turno, vincerà il seggio”. Laddove nessun candidato riesca a raggiungere questa maggioranza, si proseguirà con il ballottaggio entro un periodo non superiore a due settimane dalla data di annuncio dei risultati.

Oggi sono proseguite anche le procedure di voto all’estero, ma, vista la mancanza di candidature, queste si sono svolte solo in tre i distretti, ovvero Francia 2, Francia 3 e Italia. Il candidato in Italia è l’ex deputato Sami Ben Abdelaali, già consulente di politica estera dell’ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, eletto nelle liste dei tunisini all’estero alle elezioni legislative del 2019 con la lista indipendente Koulna Tounes (Siamo tutti tunisini). Nei sette distretti dove nessuno ha avanzato una candidatura, nuove elezioni suppletive dovrebbero tenersi 90 giorni dopo l’insediamento dei 154 deputati per eleggere i seggi mancanti.

Le elezioni legislative anticipate rappresentano una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato dopo le “misure straordinarie” emanate il 25 luglio 2021, tra cui lo scioglimento del parlamento, le quali, oltre ad accentrare i poteri esecutivo e legislativo nelle mani del capo dello Stato, dovrebbero portare il Paese nordafricano verso quella che è stata definita una “nuova Repubblica”. In un discorso rivolto oggi alla popolazione tunisina, Saied ha esortato i cittadini a votare in quella che ha descritto una “opportunità storica di cambiamento da non perdere”, tesa a riconquistare “i diritti legittimi alla libertà e alla giustizia” e a “sbarrare la strada a coloro che hanno saccheggiato e rovinato il Paese”. “Creeremo una nuova storia”, ha aggiunto Saied.

Ancor prima dell’apertura dei seggi, l’arena politica tunisina è stata divisa tra sostenitori e oppositori. Tra i gruppi politici favorevoli al boicottaggio delle elezioni vi sono il partito islamico Ennahda, Qalb Tounes (Cuore della Tunisia), la Coalizione Al Karama, il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), e la Corrente democratica. La lista dei sostenitori include, invece, il Movimento Echaab, formazione di sinistra esponente del nazionalismo arabo, e del Movimento del 25 luglio. Anche alcuni esponenti di Nidaa Tounes, partito tunisino del fronte laico-modernista creato dal defunto presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, si sono detti favorevoli alle elezioni. In generale, il clima tra l’elettorato tunisino monitorato nei giorni scorsi è stato caratterizzato da sfiducia e “apatia”, secondo quanto riferito da alcuni media arabi.

A gravare sono anche le difficili condizioni economiche esacerbate dal conflitto in Ucraina, che pesa soprattutto dal punto di vista alimentare, dalla pandemia da Covid-19 e da un’economia stagnante da anni. Nei mesi scorsi, le immagini sui social media hanno mostrato scaffali vuoti nei supermercati e resse per accaparrarsi panetti di zucchero. Tunisi ha avviato trattative con i principali istituti finanziari mondiali, partendo dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per ottenere almeno 4 miliardi di dollari in più tranche. Tuttavia, proprio nei giorni scorsi, l’Fmi ha ritardato l’approvazione di un maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari che avrebbe dovuto essere approvato il 19 dicembre.

L’instabilità della Tunisia rappresenta un dossier spinoso per il prossimo governo dell’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. Almeno 17.617 tunisini sono sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno, più dei 15.671 arrivi tunisini via mare in tutto il 2021 e dei 12.883 sbarchi del 2020. Tra questi anche tanti minorenni, come la bimba tunisina di quattro anni sbarcata da sola a Lampedusa perché separata dai genitori e dalla sorella alla partenza.

