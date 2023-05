Elezioni in Spagna: Vox punta a un ruolo chiave per la formazione di coalizioni di centrodestra

Il Partito sovranista spagnolo Vox punta ad essere l’ago della bilancia delle prossimo elezioni amministrative, in programma il 28 maggio nel Paese iberico, così da partecipare alla costituzione di governi di centrodestra a livello locale. La maggior parte dei sondaggi pubblicati negli ultimi giorni indicano, infatti, che a parte la Comunità di Madrid dove Isabel Diaz Ayuso dovrebbe essere riconfermata con una maggioranza assoluta, nella Comunità Valenciana, in Estremadura, in Aragona ed in altre regioni il Partito popolare (Pp), pur vincendo le elezioni, non avrebbe i numeri sufficienti per dar vita ad esecutivi locali monocolore. Per questa ragione, il leader nazionale dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, ha invitato gli elettori di Vox e Ciudadanos (Cs), oltre ai “delusi” del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), al “voto utile” per avviare un processo di cambiamento che mira ad “abbattere il sanchismo”. Il progressivo ed inarrestabile sgretolamento di Cs, il cui elettorato è stato già quasi totalmente riassorbito dai popolari, rende però imperativo per il principale partito di opposizione provare a lanciare l’assalto all’elettorato della formazione sovranista.

Le parole di Feijoo non sono state accolte con favore dal leader di Vox, Santiago Abascal, che ha replicato sostenendo che “l’appello al voto utile è sintomo di disperazione”. Fino a questo momento, tuttavia, i sondaggi non hanno rilevato un calo significativo di Vox che, al contrario, si confermerebbe come terza forza politica in Spagna, testimoniando la “fedeltà” del suo elettorato. Secondo fonti interne consultate dal quotidiano “El Periodico”, il leader conservatore Feijoo non convincerebbe un gran numero di suoi elettori, che non si fiderebbero della forza delle sue promesse, soprattutto per quanto riguarda “l’anti-sanchismo” e l’adozione di politiche considerate “più vicine” al Psoe che al proprio partito. In ogni caso, Vox ha già chiarito che non si asterrà “”gratuitamente” per facilitare la formazione di governi locali del Pp, come aveva fatto nella Comunità di Madrid nel maggio 2021 con Isabel Diaz Ayuso. A questo proposito, come riferito dall’agenzia di stampa “Europa Press” il 9 maggio scorso, ambienti interni del partito di Abascal hanno sottolineato che i popolari hanno “mal interpretato la generosità di Vox” e hanno “approfittato” del suo appoggio per applicare misure senza tenere conto dei punti programmatici concordati per assicurargli l’appoggio esterno.

Per questo motivo, Vox si “rifiuta” di ripetere la formula dell’astensione nei governi regionali o nei consigli comunali senza che il Pp a sua volta “scenda a negoziati” nel caso in cui non dovesse ottenere la maggioranza assoluta. L’intenzione di Vox è quella di far parte degli esecutivi regionali, come è già successo in Castiglia e Leon, in una formula che il partito considera un “successo” e che è stato presentato come esempio di “buona gestione” durante tutta la campagna elettorale per le amministrative spagnole.

