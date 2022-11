Elezioni in Slovenia: domenica sempre più probabile una sfida “all’ultimo voto” tra Jansa e Golob

I cittadini della Slovenia sono chiamati domenica 24 aprile a votare per il rinnovo del Parlamento, eleggendo i 90 deputati dell’Assemblea nazionale. Il voto di domenica è la prima tappa che vedrà nel 2022 anche la convocazione di elezioni presidenziali e amministrative. I sondaggi vedono profilarsi un testa a testa, in questo primo appuntamento, tra la forza che guida l’attuale maggioranza, il Partito democratico sloveno (Sds) del premier Janez Jansa, e il nuovo Partito delle libertà (Gs) guidato dall’ex manager di importanti aziende a livello nazionale, Robert Golob. I sondaggi pubblicati in questa settimana pre-elettorale vedono infatti assottigliarsi la distanza tra le due forze politiche. Le ricerche commissionate dai quotidiani “Dnevnik” e “Vecer” e pubblicate ieri mostrano che il partito di Golob potrebbe superare la forza politica di Jansa, con preferenze pari al 26,3 per cento contro il 25,5 per cento raccolto da Sds.

Il risultato sarebbe sorprendente per una forza politica nata solo a marzo, dopo l’annuncio di Golob di voler “scendere in campo” lo scorso dicembre, con un partito “di ispirazione liberale e progressista”. Le elezioni parlamentari del 24 aprile sono le none dalla dichiarazione di indipendenza della Slovenia e si terranno secondo il sistema proporzionale in otto unità elettorali composte da 11 circoscrizioni ciascuna. Il numero totale degli elettori è 1.699.433 su tutto il territorio nazionale. In ciascuna unità elettorale vengono assegnati 11 seggi (uno per circoscrizione), che vengono distribuiti tra i i partiti politici in proporzione alla quota di voti conquistati. Oltre agli 88 seggi parlamentari si svolgono separatamente le elezioni per due rappresentanti delle minoranze nazionali (italiana e ungherese), che saranno eletti secondo il sistema maggioritario in due unità elettorali speciali.

La soglia di sbarramento per le forze politiche è del 4 per cento, e a presentarsi in questa tornata elettorale sono: Partito democratico dei pensionati della Slovenia (DeSUS); Lega patriottica (Dom); Movimento civile Reznica; Movimento per la libertà (Gs); Movimento Slovenia unita (ZSi); Sinistra; Lista Boris Popovic; Digitalizza Slovenia; Lista Marjan Sarec (Lms); La nostra terra dr. Aleksandra Pivec; Il nostro futuro e un buono Stato; Lista popolare apartitica – Movimento per una società sana; Nuova Slovenia (NSi) –Democratici cristiani; Partito di Pirano; Colleghiamo la Slovenia; Partito democratico sloveno (Sds); Partito nazionale sloveno (Sns); Socialdemocratici (Sd); Partito di Alenka Bratusek (Sab); Vesna – Partito dei verdi; Per il popolo sloveno (Zls); Alleanza per la liberazione della Slovenia (Zos). Sempre secondo gli ultimi sondaggi, le altre forze che raccolgono le maggiori preferenze dopo Sds e Gs sono i Socialdemocratici con circa l’8 per cento e Nuova Slovenia con il 7 per cento, mentre Sinistra potrebbe non ottenere il 4 per cento necessario per entrare in Parlamento, come pure il Partito di Alenka Bratusek, Lista Marjan Sarec e il Partito dei pensionati, tutte forze che negli anni passati hanno avuto una posizione di rilievo nella scena politica nazionale. Proprio Marjan Sarec, a capo di un governo di centrosinistra, consegnò di fatto a Janez Jansa la guida del Paese dopo avere rassegnato le dimissioni.

Adesso Jansa, noto per la sua vicinanza personale e politica al premier ungherese Victor Orban, per le sue posizioni dure nei confronti di temi quali l’immigrazione e soprattutto per il suo controverso rapporto con i media nazionali, dovrà fronteggiare come rivale principale il “volto nuovo del centrosinistra”, Robert Golob, ex manager del colosso elettroenergetico GEN-I. Golob, goriziano, ha guidato per anni il Gruppo europeo di cooperazione territoriale, ed è caratterizzato da lunghi rapporti di collaborazione con l’Italia. Pahor ha deciso già all’inizio di novembre dello scorso anno di indire le elezioni parlamentari il 24 aprile, dopo aver consultato i gruppi parlamentari.

