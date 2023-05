Elezioni in Grecia: i conservatori di Nuova Democrazia in testa con il 41 per cento dei voti

Quando è stato scrutinato il 40 per cento dei voti alle urne per le elezioni parlamentari in Grecia, Nuova Democrazia si attesta come primo partito politico, confermando quanto emerso dagli exit poll. Come reso noto dal quotidiano “Kathimerini” sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Interno, il partito di ispirazione conservatrice del premier Kyriakos Mtsotakis ha ricevuto il 41 per cento dei consensi. Risulta distanziata invece di quasi 21 punti la colazione di sinistra radicale guidata da Alexis Tsipras, Syriza-Alleanza progressista, che si ferma al 20 per cento. Stando ai risultati parziali, si conferma come terza forza politica del Parlamento ellenico la coalizione di centrosinistra, Movimento per il cambiamento (Pasok), guidata da Nikos Androulakis, con il 12 per cento dei consensi. Le restanti formazioni politiche risultano essere sotto la soglia del 10 per cento

La soglia di sbarramento per accedere al Parlamento è al 3 per cento. Sulla base dei dati, Nuova Democrazia otterrebbe tra i 121 e i 125 seggi, Syriza-Alleanza progressista tra gli 86 e gli 89 seggi, mentre Pasok 35-36.

Le elezioni parlamentari odierne si sono tenute secondo il sistema di rappresentanza proporzionale semplice. Il governo Tsipras aveva abolito nel 2016 la rappresentanza rafforzata, che prevede un “premio di maggioranza” fino a 50 seggi, e che ha permesso a Mitsotakis di salire al governo nel 2019. Non avendo trovato al tempo il sostegno di almeno due terzi dei parlamentari, come prevede la Costituzione, il sistema elettorale di rappresentanza semplice non è entrato in vigore fin da subito, slittando alle attuali elezioni. Il “premio di maggioranza” è stato tuttavia già ripristinato dal governo Mitsotakis e tornerà pertanto in vigore alla prossima tornata elettorale, che si potrebbe tenere già nel mese di luglio qualora i risultati del voto odierno non dovessero consentire la formazione di un esecutivo. Dei 300 seggi totali, 285 vengono assegnati in via proporzionale, 12 dalle cosiddette liste bloccate, che non prevedono voti di preferenza, e tre dai greci all’estero, che per la prima volta hanno la possibilità di esprimere la loro preferenza alle urne direttamente nel luogo di residenza. La prassi costituzionale prevede che il capo dello Stato dia il mandato di formare il governo al leader della formazione con più parlamentari. Se questo non riesce nell’intento, l’incarico viene conferito alla seconda forza parlamentare, e poi ancora alla terza. In caso di ulteriore fallimento, il Parlamento viene sciolto per indire nuove elezioni.

