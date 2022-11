Elezioni: i candidati del M5S nei listini proporzionali in Campania

Sono state pubblicate le liste dei candidati del Movimento Cinque Stelle nei collegi plurinominali di Camera e Senato. In Campania spiccano i nomi di alcuni big tra i capilista, a cominciare dall’ex premier Giuseppe Conte che guiderà la lista dei candidati alla Camera dei Deputati nel collegio 1 di Campania 1, ovvero a Napoli. Conte è candidato anche in altri cinque collegi: due in Lombardia, uno in Puglia e uno in Sicilia. Dietro di lui figurano i parlamentari uscenti Gilda Sportiello e Raffaele Bruno. Nell’altro collegio di Campania 1 è candidato capolista un altro big del Movimento, l’ex ministro Sergio Costa, seguito dalla deputata uscente Teresa Manzo e dal consigliere comunale di Portici Alessandro Caramiello.

Sempre alla Camera dei Deputati, ma nel collegio 1 di Campania 2, troviamo il senatore uscente casertano Agostino Santillo, seguita dall’avvocato Enrica Alifano e da un altro deputato uscente casertano, Giuseppe Buompane. Nel collegio 2 di Campania 2 il capolista è un fedelissimo di Giuseppe Conte, l’imprenditore e deputato uscente Michele Gubitosa di Atripalda, in provincia di Avellino, seguito dalla parlamentare uscente di Scafati, comune in provincia di Salerno, Virginia Villani.

Per quanto riguarda il Senato, capolista in Campania 1 è il capogruppo uscente Mariolina Castellone, mentre in Campania 2 troviamo un altro big, l’ex ministro Stefano Patuanelli, seguito dalla parlamentare uscente Anna Bilotti.

