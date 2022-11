Elezioni di medio termine: i timori di Biden e le possibili conseguenze nel lungo periodo

I cittadini degli Stati Uniti vanno oggi alle urne per le elezioni di medio termine, che determineranno i futuri equilibri di forza tra Partito democratico e Partito repubblicano all’interno del Congresso e che decideranno i futuri governatori di 36 Stati su 50. Il presidente Joe Biden guarda con grande preoccupazione all’esito del voto: secondo i più recenti sondaggi, infatti, il Partito democratico rischia seriamente di perdere l’esigua maggioranza di otto seggi di cui gode alla Camera dei rappresentanti e di lasciare ai repubblicani anche il controllo del Senato, dove tuttavia molte corse potrebbero decidersi sul filo del rasoio. Oggi il portale specializzato “FiveThirtyEight” attribuisce al Partito repubblicano l’84 per cento di possibilità di conquistare la maggioranza alla Camera e il 59 per cento di possibilità di sottrarre ai democratici il controllo del Senato.

Se tali previsioni dovessero essere rispettate, nei prossimi due anni l’amministrazione avrà molte più difficoltà di quelle già incontrate nell’ultimo biennio nel perseguimento della propria agenda politica ed economica, e potrebbe essere costretta a rinunciare a numerosi provvedimenti chiave in tema di sanità, istruzione, gestione dell’immigrazione, controllo delle armi e lotta ai cambiamenti climatici. Una vittoria dei conservatori alle elezioni di medio termine avrebbe anche effetti di lungo termine sulla politica interna Usa. Da un lato, infatti, essa rafforzerebbe il controllo del Partito repubblicano da parte dell’ex presidente Donald Trump (punto di riferimento per la maggioranza dei candidati repubblicani in corsa per Camera e Senato) e potrebbe indurre quest’ultimo a sciogliere le riserve su una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2024: la data dell’annuncio, secondo numerose fonti stampa, è già fissata per il prossimo 14 novembre. Dall’altro lato, l’eventuale sconfitta alle elezioni odierne alimenterebbe la perplessità e la sfiducia all’interno del Partito democratico verso la leadership di Joe Biden, che pure ha manifestato l’intenzione di concorrere per un secondo mandato presidenziale tra due anni.

Tutto questo avrebbe anche inevitabili riflessi internazionali. Con un Congresso controllato dal Partito repubblicano, infatti, la Casa Bianca perderebbe un appoggio fondamentale per l’attuazione della propria strategia di politica estera. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, per esempio, il Campidoglio ha approvato lo stanziamento di ben 65 miliardi di dollari complessivi a favore di Kiev, fondi che hanno permesso alle forze ucraine di reggere l’onda d’urto dell’esercito nemico e, nelle ultime settimane, di contrattaccare i russi. Il repubblicano Kevin McCarthy, che spera di essere nominato presidente della Camera in luogo di Nancy Pelosi dopo l’insediamento del nuovo Congresso, ha già fatto sapere che un’eventuale maggioranza conservatrice non consentirebbe nuovi “assegni in bianco” a favore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il vantaggio attribuito dai sondaggisti ai repubblicani è legato, soprattutto, ai temi che si sono imposti al centro della campagna elettorale nell’ultimo periodo. Se in estate il dibattito legato al diritto all’aborto (dopo la decisione della Corte suprema che ha annullato gli effetti della storica sentenza Roe v. Wade) e alla circolazione delle armi aveva favorito un recupero dei candidati democratici, più di recente i temi economici sembrano essere tornati al centro delle preoccupazioni degli elettori. Il mercato del lavoro è in continua espansione dall’allentamento delle restrizioni anti-Covid e i consumi sono forti, ma l’alto tasso d’inflazione – all’8,2 per cento nel mese di settembre – ha ridotto il potere d’acquisto dei cittadini e ha spinto la Federal Reserve a intervenire con sei rialzi consecutivi dei tassi d’interesse (gli ultimi quattro da 75 punti base), con conseguenze negative sul costo dei mutui e sulla crescita generale dell’economia. Le difficoltà dell’amministrazione in materia economica hanno contribuito a tenere particolarmente basso il tasso di approvazione nei confronti del presidente Biden, inchiodato attorno al 40 per cento, e a ridurre le chance di successo dei democratici alle elezioni di metà mandato.

Per capire come andrà a finire, occorrerà guardare soprattutto ai risultati di alcune corse chiave per il Senato. Oggi in palio ci sono 35 seggi senatoriali, attualmente occupati da 14 esponenti democratici e 20 repubblicani. Sette senatori uscenti (i repubblicani Richard Shelby dell’Alabama, Roy Blunt del Missouri, Richard Burr della Carolina del Nord, Pat Toomey della Pennsylvania, Jim Inhofe dell’Oklahoma e il democratico Patrick Leahy del Vermont) non si candideranno per un nuovo mandato. In bilico ci sono, in particolare, le corse per la Georgia (dove la sfida è tra il democratico Raphael Warnock e il repubblicano Herschel Walker), del Nevada (Catherine Cortez Masto contro Adam Laxalt), della Pennsylvania (John Fetterman contro Mehmet Oz), con possibili sorprese in Arizona, in New Hampshire, in Carolina del Nord e in Ohio. Quanto alle corse governatoriali, le più in bilico sono quelle per l’Arizona, per il Kansas, per il Nevada, per l’Oregon e per il Wisconsin. Ventuno degli Stati al voto sono stati finora guidati da governatori repubblicani, i restanti 15 da democratici. Secondo le medie dei sondaggi curate da RealClearPolitics, il Partito repubblicano ha la possibilità di strappare al Partito democratico il controllo di altri tre Stati, arrivando così a governare in 31 Stati su 50, contro i 19 dei democratici.

