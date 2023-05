Elezioni comunali: nelle 47 città del Lazio affluenza al 59,7 per cento

Nei 47 Comuni del Lazio al voto l’affluenza definitiva – sui dati rilevati dal Viminale – si è assestata al 59,79 per cento. Rispetto alla precedente tornata elettorale, alla stessa ora, il dato era 62,84 per cento. Un calo, quindi, di circa 2 punti percentuali. In tutto il territorio, con 560.894 cittadini chiamati alle urne, la partecipazione è stata più alta nella provincia di Frosinone dove si votava in 14 Comuni per un totale di 83.130 elettori: l’affluenza definitiva è arrivata al 70,71 ma è comunque in calo rispetto al 71,59 per cento delle scorse elezioni. Segue Viterbo dove si votava in quattro Comuni per totale di 13.560 aventi diritto al voto: l’affluenza definitiva ha raggiunto il 69,58 per cento ed è sempre in calo rispetto alle elezioni precedenti quando era al 71,72 per cento.

In terza posizione, in termini di partecipazione c’è la provincia di Rieti con 5.812 elettori e 4 Comuni al voto: l’affluenza registrata è del 65,33 per cento, in calo sulle ultime elezioni quando è stata del 70,63. Va sotto il sessanta l’affluenza a Latina, dove si è votato in 7 Comuni più il capoluogo, e si assesta al 57,61 per cento su un totale di 215.086 aventi diritto al voto: anche qui il dato è in calo rispetto al 61,42 dell’ultima elezione. Infine, maglia nera per partecipazione, alla provincia di Roma: in 17 città erano chiamati al voto 243.306 elettori e l’affluenza si è fermata al 57,32 a fronte del 60,28 delle elezioni amministrative precedente. Il dato medio più basso di tutto il territorio regionale.

