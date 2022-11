Elezioni: Azione Piemonte pronta a candidare gli ex di Forza Italia Ruffino, Napoli e Costa

Chiusa l’alleanza con il Partito Democratico in Azione si comincia a parlare della composizione delle liste. E in Piemonte, secondo fonti interne al partito di Azione, potrebbero avere la meglio molte figure ex Forza Italia. E’ il caso dei parlamentari uscenti Enrico Costa, Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino. Potrebbe trovare un posto nelle liste anche l’attuale presidente dell’assemblea di Azione Piemonte, Claudio Lubatti, che in passato è stato assessore ai Trasporti di Torino in lista Pd. Gli altri nomi in lizza nelle rispettive zone territoriali di provenienza sono Gianluca Susta (Biella), Giovanni Barosini (Alessandria), Antonio Zacchera (Verbania) e Gabriele Molinari (Vercelli).

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram