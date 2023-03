Egitto-Italia: inaugurato al Museo egizio lo spazio virtuale dell’artista Sergio Iovino

Il Museo virtuale sul patrimonio culturale, diretto dall’artista internazionale Sergio Iovino, continua a riscuotere un successo senza precedenti in Egitto, Paese scelto come prima tappa del tour che attraverserà tutta l’area del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena). L’obiettivo è accrescere nella regione la consapevolezza sull’importanza di proteggere e promuovere il patrimonio culturale quale eredità del nostro passato, fonte insostituibile di vita e di ispirazione e punto di riferimento cardinale per la nostra identità. Il Museo virtuale di Iovino, il primo a livello globale su una tematica così importante, offre un esempio di esegesi interpretativa in digitale del patrimonio culturale, combinando tre diversi modelli di digitalizzazione (digitalizzazione a 360 gradi – animazione digitale 2.D – realtà virtuale interattiva 3D). Finanziato dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, promosso dal ministero della Cultura e inaugurato a Roma nel dicembre 2021, il Museo virtuale è arrivato in Egitto grazie alla promozione dall’ambasciata d’Italia in Egitto e dell’Istituto italiano di cultura. Le due settimane di esposizione presso il Museo nazionale della civilizzazione egizia hanno visto ogni giorno l’affluenza di migliaia di turisti di ogni nazionalità, con numeri record, che hanno visitato virtualmente Roma, Venezia, Firenze, Castel Del Monte, Benevento, con i loro unici siti culturali italiani. Le camere virtuali realizzate grazie alla sensibilità artistica e alla competenza tecnica di Iovino hanno permesso ai turisti di apprezzare l’unicità del nostro patrimonio culturale, incluso quello qualificato dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. L’impegno dei due curatori, Giulia Parenti e Hani el Debich, hanno assicurato anche una solida spiegazione scientifica alle visite dei turisti.

Nelle due settimane di esposizione al Museo nazionale della civilizzazione egizia (Nmec) è stata dedicata una giornata speciale alla visita del Museo virtuale da parte delle maggiori Università egiziane (tra cui Cairo University, Ain Shams, El Helwan, Al Azhar) con l’afflusso di centinaia di studenti. Ciò ha permesso di sensibilizzare anche le generazioni più giovani alla conoscenza, alla tutela e al rispetto del patrimonio culturale. Durante la settimana di esposizione al Nmec, in occasione di una sua missione in Egitto, anche il direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale, ambasciatore Pasquale Q. Terracciano, ha visitato il Museo virtuale, esprimendo il suo sentito apprezzamento per un’iniziativa che promuove in modo inedito l’immagine del Paese e del suo patrimonio culturale all’estero, anche basandosi su una solida base scientifica. Grazie all’impegno dell’ambasciata d’Italia al Cairo e alle doti artistiche di Iovino, la realtà virtuale è approdata, per la prima volta nella storia, anche a Tahrir. In una serata magica che ha visto l’apertura serale straordinaria serale del Museo di Tahrir, l’esposizione virtuale è stata infatti inaugurata ieri anche presso il Museo Egizio dove sarà esposto per una settimana. Si tratta della prima mostra virtuale nella storia del più antico Museo archeologico del Medio Oriente, sede del più grande collezione di antichità faraoniche nel mondo e di una vasta collezione unica, che va dal periodo predinastico all’era greco-romana. Gli ospiti sono stati condotti dall’ambasciatore Quaroni, dal direttore di tutti i musei egiziani, Moamen Othman, dal direttore del Museo Egizio, Alì Abdelahim, e dal direttore artistico, Sergio Iovino, in un percorso che ha attraversato parte del Museo egizio per arrivare alla sala dedicata all’esposizione del Museo virtuale.

Prima del taglio del nastro rosso, l’ambasciatore d’Italia ha annunciato la prossima digitalizzazione del Nmec da parte dell’Italia. Grazie all’impegno di Iovino saranno prodotti dei file digitali dei manufatti e delle stanze nel Nmec, nel formato utilizzato per le stanze del Museo virtuale, utilizzando le tecnologie più avanzate. Ciò contribuirà a promuovere ulteriormente il patrimonio egiziano in Europa e in tutto il mondo, in collaborazione con le autorità egiziane competenti, e a creare un ponte digitale tra Italia ed Egitto. Si tratta infatti di un’iniziativa pionieristica e pilota che vuole aprire la strada alla digitalizzazione dell’intero settore museologico in Egitto. Il successo del Museo virtuale in Egitto ha anche attratto l’attenzione e l’interesse di numerosi tour operators locali che hanno richiesto a Iovino di digitalizzare alcuni importanti siti turistici in Egitto per stimolare il turismo, anche permettendo di ammirare i siti in maniera più attenta tramite un’esperienza innovativa e individuale. La prossima tappa del Museo virtuale sarà ad Alessandria presso la Biblioteca Alessandrina. I locali e musei della Biblioteca saranno anche digitalizzati dall’ambasciata d’Italia grazie al lavoro senza precedenti di Iovino. L’Italia si pone cosi all’avanguardia e conferma il suo primato a favore del patrimonio culturale, coniugando arte digitale, realtà virtuale, cultura e patrimonio e aprendo per la prima volta la strada ad una innovazione senza precedenti in un Paese così importante e ricco di patrimonio culturale quale l’Egitto.

L’arte virtuale è infatti un mezzo che crea numerosi vantaggi, diffondendo il valore del patrimonio culturale nel modo più ampio e veloce possibile e consentendo alle persone – sia al pubblico che ai professionisti e agli esperti di scoprire nuovi punti di vista sul patrimonio. La digitalizzazione del patrimonio genera anche enormi benefici economici, contribuendo a diffondere l’immagine dell’Egitto e del suo straordinario patrimonio a un pubblico più ampio e aumentando il potenziale per il turismo e le relative opportunità di lavoro. Ciò contribuisce a garantire uno sviluppo economico, sociale e umano sostenibile e la sostenibilità ambientale. Il Museo virtuale sta inoltre contribuendo a un significativo sviluppo delle competenze digitali nel settore culturale, che siamo lieti di condividere con l’Egitto. Creando un ponte digitale tra i nostri paesi, renderemmo possibile rafforzare le nostre antiche relazioni culturali e sviluppare legami multiculturali e interculturali attraverso la storia. L’Italia e l’Egitto ospitano alcuni dei siti del patrimonio culturale più affascinanti del mondo, condividendo una stratificazione culturale unica. Reciproche influenze culturali e contaminazioni incrociate tra Italia ed Egitto sono una filigrana d’oro attraverso i secoli. Il patrimonio è la nostra eredità del passato, ciò con cui viviamo oggi e tramandiamo alle generazioni future. Il nostro patrimonio culturale è una fonte insostituibile di vita e di ispirazione, e un punto di riferimento cardinale per la nostra identità. Le opportunità senza precedenti offerte dalle tecnologie, come i dati, l’intelligenza artificiale, il 3D e l’XR, possano davvero aiutare a proteggere e promuovere il patrimonio culturale. alla fornitura di un accesso più ampio.

