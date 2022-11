Egitto: il presidente Al Sisi riceve i leader di Iraq, Giordania, Bahrein e Emirati in uno “speciale incontro fraterno”

Ospiti del presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, i capi di Stato di Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania e il primo ministro dell’Iraq hanno partecipato oggi a un vertice tenuto nella città di New Alamein, sulla costa mediterranea. Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza del Paese nord-africano, Bassam Rady, si è trattato di uno “speciale incontro fraterno”, durante il quale Al Sisi ha espresso l’apprezzamento del suo Paese e popolo per i “legami storici” che uniscono l’Egitto ai “fratelli dei Paesi arabi”. Al Sisi e i suoi interlocutori, i re bahreinita e giordano, Hamad bin Isa al Khalifa e Abdullah II, il presidente emiratino Mohammed bin Zayed, e il premier iracheno Mustafa al Kadhimi, hanno discusso delle relazioni tra i cinque Paesi e delle modalità per rafforzare la cooperazione in diversi settori. Tuttavia, non sono stati rivelati ulteriori dettagli a riguardo.

Fonti a conoscenza dei fatti avevano precedentemente riferito che sarebbero stati discussi una serie di dossier regionali e internazionali, dalle crisi in Yemen e Libia alla guerra russo-ucraina, così come questioni quali energia, investimenti congiunti e cambiamenti climatici. L’agenzia di stampa irachena “Ina” ha dichiarato che il premier Al Kadhimi avrebbe ribadito la volontà di Baghdad di sostenere il dialogo tra i vicini del mondo arabo attraverso una politica di equilibrio. Come evidenzia l’emittente “Al Jazeera”, l’incontro di oggi ha rappresentato il primo vertice di alto livello ospitato nella città costiera di El Alamein. In precedenza, l’Egitto era solito tenere incontri di questo tipo nella capitale, Il Cairo, o a Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso.

Oltre all’eccezionalità del luogo, il vertice di New Alamein si colloca nel quadro del costante sviluppo delle relazioni tra i Paesi del mondo arabo e dai cambiamenti che hanno preso il via prima con gli accordi di Abramo, siglati da Israele e Bahrein, Emirati e Marocco (a cui si sono uniti Sudan e Bhutan) dal mese di settembre 2020, e poi con il disgelo della crisi del Golfo, termine con cui si fa riferimento all’embargo imposto contro il Qatar da parte di Arabia Saudita, Emirati, Bahrein ed Egitto il 5 giugno 2017, revocato con la dichiarazione di Al Ula del gennaio 2021. In tale quadro, il 17 agosto scorso Israele e Turchia hanno annunciato la piena normalizzazione delle relazioni a 12 anni dall’incidente della flottiglia Mavi-Marmara che portò al congelamento dei rapporti diplomatici. Sempre la scorsa settimana, il ministero degli Esteri di Abu Dhabi ha annunciato il rientro del proprio ambasciatore a Teheran, Saif Mohammed al Zaabi, nei prossimi giorni. Si tratta di episodi che mettono in luce un progressivo riavvicinamento tra Paesi che sono rimasti a lungo distanti.

Circa le relazioni tra i cinque incontratisi oggi, già a giugno scorso, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Giordania hanno lanciato l’Iniziativa di partenariato industriale integrato per lo sviluppo economico sostenibile ad Abu Dhabi. La partnership si concentra sui principali settori economici, in particolare sicurezza alimentare, produzione di fertilizzanti e prodotti farmaceutici. Nell’ambito dell’iniziativa, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato lo stanziamento di un fondo di investimento di 10 miliardi di dollari per progetti congiunti con Egitto e Giordania da parte dell’Abu Dhabi Development Holding (Adq) per supportare e accelerare i progetti che ne derivano. Il vertice di oggi segue inoltre le iniziative di collaborazione trilaterale tra Egitto, Iraq e Giordania lanciate a partire dal 2019 in diversi settori, tra cui energia, industria, agricoltura, trasporti, sicurezza alimentare, infrastrutture e investimenti.

Sempre a giugno, Egitto, Giordania e Iraq hanno annunciato di essere vicini al completamento di un progetto di collegamento elettrico tra le reti dei tre Paesi e alla creazione di una città industriale al confine iracheno-giordano. Entro l’inizio del 2023, la Giordania dovrebbe fornire elettricità all’Iraq dopo il completamento delle infrastrutture necessarie. L’Egitto, che si trova a più di 800 miglia dall’Iraq, prevede anche di fornire elettricità all’Iraq attraverso la Giordania collegando le reti elettriche dei tre Paesi. A luglio, il Bahrein ha aderito all’Iniziativa di partenariato industriale integrato con Egitto, Emirati Arabi Uniti e Giordania. Finora, 12 progetti, per un valore di 3,4 miliardi di dollari, sono stati individuati dai quattro Paesi nella prima fase dell’iniziativa da 10 miliardi di dollari firmata a maggio.

