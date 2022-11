Egitto ed Emirati firmano accordi per la produzione di idrogeno verde

La compagnia egiziana Hassan Allam Utilities ha firmato due memorandum d’intesa con l’Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) per costruire impianti per la produzione di idrogeno verde nella zona economica del Canale di Suez (SCZone) e sulla costa mediterranea egiziana. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Ahram”. Il primo ministro Mostafa Madbouly e altri funzionari governativi egiziani hanno partecipato alla cerimonia della firma. I protocolli d’intesa sono stati firmati anche dalle organizzazioni egiziane sostenute dallo Stato: l’Autorità generale della Zona economica del Canale di Suez; il Fondo sovrano d’Egitto; la Compagnia egiziana di trasmissione di energia elettrica; e l’Autorità per le energie nuove e rinnovabili. Nell’ambito dei due protocolli d’intesa, Masdar, una delle principali società mondiali di energia rinnovabile, e Hassan Allam Utilities, il braccio di investimento e sviluppo di Hassan Allam Holding Group, formeranno un consorzio per lo sviluppo di impianti di produzione di idrogeno verde nella SCZone e sulla costa mediterranea. Il consorzio produrrà fino a 480.000 tonnellate di idrogeno verde all’anno in varie fasi fino al 2030.

I protocolli d’intesa sono stati firmati come parte del programma del governo egiziano volto a incoraggiare le aziende internazionali, arabe e locali a entrare nel mercato egiziano degli investimenti nell’energia verde. Il premier Madbouly ha assicurato che l’Egitto cerca di attirare investimenti stranieri nella produzione di idrogeno verde come parte dei suoi ambiziosi piani per diventare una via di transito per l’energia pulita verso l’Europa e il mondo intero. L’ Egitto ha esaminato varie offerte presentate da società internazionali per stabilire progetti di idrogeno verde nella Zona economica del Canale di Suez. Il governo egiziano sta anche lavorando per trasformare il Canale di Suez in una “Rotta verde”, per trasformare la via navigabile internazionale e renderla una delle più sostenibili al mondo. L’Egitto ospiterà la Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) 2022 a Sharm El-Sheikh questo novembre.

