Educazione, arte e cultura al centro del Summit globale delle donne ad Abu Dhabi

Arte, cultura ed educazione come strumenti per raggiungere l’integrazione sociale, costruire la pace e creare prosperità. È quanto emerso durante la seconda e ultima giornata del Summit globale delle donne 2023 che si svolge tra il 21 e il 22 febbraio presso il St. Regis Saadiyat Island Resort, ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Sotto il patrocinio di Fatima bint Mubarak, presidente dell’Unione generale delle donne (Gwu), del Consiglio supremo per la maternità e l’infanzia e della Fondazione per lo sviluppo familiare, il “Global Women Summit” è stato organizzato dal Consiglio mondiale delle comunità musulmane in collaborazione con il Gwu e ha visto la partecipazione di personalità femminili del mondo politico, leader religiosi, rappresentanti del mondo imprenditoriale, comunitario, culturale e artistico, e figure scientifiche provenienti da oltre 100 Paesi.

La conferenza è stata organizzata nel quadro della crescente necessità di creare uno spazio globale di dialogo per esprimere solidarietà alle donne, unire gli sforzi, condividere opinioni e fornire soluzioni a sfide comuni, come il divario di genere, la violenza domestica, l’emarginazione sociale ed economica. Affrontare gli ostacoli intellettuali e culturali che rallentano l’emancipazione delle donne è una delle strade che gli Emirati intendono percorrere per costruire ponti di pace, favorire l’inclusione e creare generale prosperità tra le comunità. Gli Emirati si sono classificati al primo posto tra i paesi arabi nel Global Gender Gap Report 2022 del World Economic Forum, passando dal 72esimo del 2021 al 68esimo posto a livello globale. Nel 2020 il Paese occupava il 120esimo posto. Negli Emirati, il 50 per cento delle posizioni del Consiglio nazionale federale (Cnf) sono occupati da donne, rappresentate per il 27,5 per cento anche nel governo.

Tra i protagonisti del secondo giorno dei lavori emergono diversi temi tra cui arte, educazione, cultura, sport, media e turismo. “La storia dell’arte è vitale per capire il ruolo della donna nella società”, ha affermato Mounya Allali, antropologa professoressa dell’Università del Piemonte Orientale (Vercelli). “Il ruolo delle arti con un’impronta femminile può far passare messaggi di pace ed essere utilizzato per risolvere conflitti, così come problemi psicologici che si affrontano dopo una guerra”, ha proseguito l’antropologa, ponendo l’accento sull’importanza delle diverse forme artistiche per veicolare messaggi di pace. “Un esempio importante sono musicisti che suonano insieme per far passare un messaggio. Allo stesso modo poesia, canto e scrittura possono diffondersi facilmente in tutto il mondo”, ha proseguito Allali, parlando dell’importanza nel ruolo della donna nel processo di istruzione e apprendimento. “Fin da primo giorno di vita la donna è la prima forma di istruzione che conosciamo ed è in grado di trasmettere la bellezza e la forza dell’arte, che è presente in tutti gli aspetti della nostra vita e può essere usata per trasmettere messaggi di pace (…). Le donne devono essere consapevoli del proprio ruolo”, ha affermato l’antropologa.

L’urgente necessità di garantire l’istruzione per le donne in tutto il mondo “attraverso la promozione di fonti dedicati” è stata evidenziata anche dalla deputata camerunense Hassana Nourane. “È importante promuovere l’indipendenza economica delle donne, generare reti di sostegno femminili e lasciarsi alle spalle ogni tipo di divisione, contando anche sull’appoggio degli uomini per raggiungere la piena uguaglianza”, ha spiegato Nourane durante la conferenza. “Non ci sono scorciatoie, dobbiamo lavorare sodo. Dobbiamo rafforzare la solidarietà tra le donne, sostenerci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi, il tutto con l’istruzione come strumento più potente al mondo”, ha aggiunto l’ex presidente delle Mauritius Amina Gurib-Fakim.

A sottolineare la lettura trasversale del ruolo delle donne nei diversi settori è intervenuta anche Loredana Segreto, direttrice generale dell’Università del Piemonte Orientale (Vercelli). “Una partecipazione così estesa è un richiamo e rappresenta un verso impegno rispetto all’attenzione del ruolo della donne nei diversi settori in cui può incidere e portare un contributo”, ha dichiarato Segreto a margine della conferenza. “Abbiamo combattuto le nostre battaglie. Dobbiamo ora guardare alle prossime generazioni per favorire una migliore espressione rispetto al passato”, ha ricordato da parte sua Lilian Mbabazi, rinomata musicista dell’Uganda.

