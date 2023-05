Ecuador: il presidente Lasso scioglie il parlamento

Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha sciolto il parlamento nel giorno in cui questo si riuniva per votare una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Il capo dello stato ha adottato il meccanismo della cosiddetta “morte incrociata”, previsto dalla Costituzione, per “grave crisi politica e agitazione interna”. La misura consente al presidente di sciogliere il parlamento e convocare nuove elezioni.

“Ho deciso di applicare l’articolo 148 della Costituzione che mi attribuisce il potere di sciogliere l’Assemblea”, ha dichiarato Lasso in diretta televisiva, aggiungendo di aver chiesto alla Commissione elettorale nazionale (Cne) di indire immediatamente le elezioni legislative e presidenziali. “Questa è un’azione democratica, perché restituisce agli ecuadoriani il potere di decidere del proprio futuro”. Il parlamento era riunito da ieri in seduta plenaria per discutere una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Lasso per presunto peculato.

