Ecuador, attentato dinamitardo a Guayaquil: almeno cinque morti

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in un attentato dinamitardo avvenuto oggi a Guayaquil, sulla costa dell’Ecuador. Lo ha confermato il ministro dell’Interno, Patricio Carrillo, che su Twitter parla di “dichiarazione di guerra contro lo Stato”. L’azione è avvenuta in una zona residenziale tra le più povere della città, che conta oltre 2,5 milioni di abitanti, e ha provocato la distruzione di otto edifici. Altre 16 persone sarebbero rimaste ferite a causa dell’esplosione. Non è chiaro chi siano gli autori dell’attentato, ma lo stesso ministro Carrillo punta sulla pista dei cartelli della droga. “Mercenari del crimine organizzato, che da molto tempo narcotizzano la nostra economia, hanno ora iniziato ad attaccare con esplosivi. Non è solamente un problema della polizia nazionale”, ha osservato.







Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram