Ecuador, Ambasciatore Falconi a Nova: “Italia alleato nella lotta a criminalità e corruzione”

L’Italia è per l’Ecuador un Paese con cui ampliare le relazioni commerciali e un alleato fondamentale nella “dolorosa” ma “necessaria” lotta alla criminalità organizzata. Lo ha detto l’Ambasciatore dell’Ecuador a Roma, Miguel Falconi Puig, pochi giorni dopo aver presentato le lettere credenziali al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’aspetto centrale della cooperazione bilaterale è quello “sociale e politico”. L’Ecuador “sta ricevendo, con molta riconoscenza, consulenza specifica sui temi di lotta contro le mafie internazionali e contro le corruzione nella politica e nella pubblica amministrazione”, ha detto il diplomatico ricordando peraltro “la grave crisi carceraria” che vive il Paese andino, riflesso di un momento di più generale emergenza sicurezza legata alle attività dei grandi gruppi criminali. L’Italia, ha sottolineato Falconi, offre un “accompagnamento tecnico” basato su un riconosciuto “expertise”.

Quella contro le mafie del narcotraffico “è una lotta molto complessa e dolorosa, con alti costi operativi”, per la quale, in alcuni casi, come in occasione delle rivolte di Guayaquil, a settembre 2021, “è stato necessario anche l’intervento dell’esercito”. L’azione di contrasto deve inoltre tenere conto “delle riforme legali delle forze di sicurezza, per le quali si esige il pieno rispetto dei diritti umani”, sottolinea l’Ambasciatore ricordando che “quando un agente di polizia spara, anche se per legittima difesa, può essere messo sotto processo” e finire in prigione. La lotta alla criminalità è quindi anche un “delicato incastro” in cui convivono numerosi “problemi giuridici, sociali e politici”. All’origine di tutto c’è la “lotta aperta dalle mafie nel tentativo di controllare il traffico di stupefacenti”, che si riflette negli scontri “tra i vari gruppi criminali all’interno delle carceri”. Il governo si trova peraltro a fare i conti con un quadro criminale in mutamento. “Fino a poco tempo fa in Ecuador c’era un consumo di droga minimo, più diffuso nelle fasce di età giovane e soprattutto per uso personale. Ora il Paese è diventato un punto cruciale per l’esportazione della droga, che viaggia soprattutto via mare verso il Messico, con destino finale gli Stati Uniti”. Un cambio nelle dinamiche criminali certificato dall’entità dei sequestri, “fino a mille, duemila chili di stupefacenti”.

L’Ecuador attraversa da mesi una crisi di sicurezza che ha provocato diversi massacri nelle carceri del Paese. Il 2021 si è chiuso con un totale di 331 detenuti morti, in aumento del 587 per cento sul 2020, quando gli omicidi erano stati 52. Il principale teatro di violenti scontri tra bande rivali è il carcere di Guayaquil, importante città costiera del Paese, sempre più al centro delle rotte del narcotraffico. Qui, a fine settembre 2021, si è registrata la strage peggiore di sempre, 119 morti, seguita da un’altra, il 12 novembre, con il bilancio di 68 decessi. Gli scontri di quest’ultima sono stati testimoniati da una raccapricciante diretta video di due ore effettuata da detenuti che chiedevano l’intervento delle autorità. A febbraio 2021, una serie di attacchi simultanei nei carceri di Latacunga, Guayaquil e Turi, hanno portato alla morte di 79 detenuti, mentre altri 21 morti violente si sono prodotte a metà luglio, a Guayaquil e Latacunga.

L’ambasciatore non perde al tempo stesso di vista l’importanza di “rafforzare le relazioni bilaterali in campo economico. L’Ecuador ha un commercio esteriore molto interessante con l’Italia, ed è importante lavorare per relazioni economiche vantaggiose da entrambe le parti”, ha sottolineato. A tutto il 2020, l’Ecuador ha esportato in Italia merci per un valore di circa 450 milioni di euro, contro i 176,2 milioni di prodotti e servizi in arrivo dal nostro Paese. L’interesse verso il nostro Paese prende peraltro forme diverse. L’ambasciatore ha infatti segnalato che il Banco Pichincha, il principale gruppo finanziario privato dell’Ecuador, sta studiando la possibilità di aprire una propria agenzia a Milano. L’organismo, con sede centrale a Quito, è da alcuni anni sbarcato in Europa, con diverse sedi fisiche in alcune delle principali città della Spagna. “A Milano in Lombardia c’è la comunità ecuadoriana più nutrita d’Italia”, ha detto Falconi riportando l’interesse del gruppo. “Al momento si sta lavorando per sciogliere alcuni passaggi procedurali, come la sede fiscale per il pagamento delle tasse”, ha detto l’ambasciatore confermando che “l’intenzione c’è”.

D’altro canto il Paese, a quasi un anno dall’insediamento del presidente Guillermo Lasso, si conferma orientato all’apertura ai commerci internazionali e agli investimenti esteri. L’Ecuador spera di potere aderire, già entro l’autunno di quest’anno, all’Alleanza del Pacifico, lo strumento di libero scambio che Cile, Perù, Messico e Colombia hanno creato per accelerare il valore dei traffici verso i mercati asiatici. Per entrare nell’organismo è necessario avere trattati bilaterali di libero scambio con tutti i contraenti. “Manca solo di definire l’accordo di libero scambio con il Messico”, ha detto Falconi riportando il lavoro che sta svolgendo il governo per chiudere il dossier in modo da poter celebrare “tra settembre e ottobre”, l’ingresso nell’Alleanza. Un’adesione che, come certificato in occasione del recente viaggio del presidente Guillermo Lasso in Colombia, “gode del beneplacito degli altri soci”. L’Alianza del Pacifico nasce il 28 aprile 2011 con la Dichiarazione di Lima su spinta degli allora presidenti di Perù e Cile Alan Garcìa e Sebastian Pinera ma formalmente esso si costituì il 6 luglio 2012 con la Dichiarazione del Paranal ad Antofagasta. Secondo la Dichiarazione di Lima, obiettivo finale dell’organizzazione è “l’integrazione tra queste economie e la creazione di azioni comuni per definire legami commerciali con l’Asia-Pacifico, sulla base di accordi commerciali bilaterali esistenti tra gli stati membri”.

C’è infine il tema del corposo debito con la Cina, stretto nel passato soprattutto per finanziare opere infrastrutturali. Lasso aveva illustrato la posizione ecuadoriana a Pechino, durante la visita compiuta in occasione dell’inaugurazione dei giochi olimpici invernali: un piano per rientrare da un debito contratto con tre istituti di credito che complessivamente si aggira sui cinque miliardi di dollari, 2,1 per cento dei quali in scadenza entro la fine del 2024. Le autorità cinesi “hanno accolto con apprezzamento la richiesta, riservandosi di esaminarla con molta attenzione”, ha detto Falconi rimarcando il carattere “prudente” della risposta: “ancora non abbiamo avuto un riscontro ufficiale”, ha detto. Un tema “delicato”, osserva l’ambasciatore ricordando che i fondi “sono stati concessi in un modo sui generis, in via confidenziale. E non si capisce come sia possibile inserire la confidenzialità in un contratto di diritto pubblico”, ha sottolineato Falconi. Altro problema è quello di legato il credito “non alla garanzia sovrana del Paese, ma all’esportazione di quote di petrolio”, scelta che il diplomatico definisce “inammissibile”. L’intenzione del governo Lasso è quella di diluire i pagamenti puntando a un abbassamento dei costi, considerando che le prima scadenze hanno tassi di interesse tra il 6,2 e il 7,5 per cento. L’esecutivo lavora inoltre per eliminare la parte relativa alla vendita anticipata del greggio, formula che oltre ad rivelarsi antieconomica ha ipotecato una importante risorsa per le casse pubbliche.

