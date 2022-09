Ecco i nomi dei 48 rappresentanti del Veneto in Parlamento fra volti noti e nomi nuovi

Le recenti elezioni del 25 settembre hanno completamente modificato, se non addirittura ribaltato, la rappresentanza politica predominante del Veneto. Infatti nella regione per eccellenza caposaldo della Lega, il partito di Salvini ha dovuto lasciare il passo al partito Fratelli d’Italia che qui ha raccolto il maggior consenso in assoluto rispetto alle altre regioni d’Italia con 32,5 per cento dei voti. A rappresentare le istanze e il territorio regionale del Veneto a Roma ci saranno 48 politici, di cui 32 alla Camera e 16 al Senato. In totale, 19 saranno le donne. La maggior parte degli eletti appartiene a Fratelli d’Italia che assieme alla coalizione di centrodestra sarĂ rappresentata da 35 persone, mentre all’opposizione ci saranno 13 rappresentanti. Diversi i volti noti che riempiranno le Aule come quelli di Carlo Nordio, ex magistrato veneto fortemente voluto da Giorgia Meloni, e in Senato quello di Luca De Carlo, segretario regionale del partito. Per la Lega invece ci saranno Erika Stefani, precedentemente ministro per le DisabilitĂ del governo Draghi, che al Senato sarĂ affiancata da Maria Bizzotto, Paolo Tosato e Andrea Ostellari. E ancora siederanno in Parlamento due persone ai vertici del partito a livello regionale come Alberto Stefani e Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova dal 2014 al 2016. A rappresentare Forza Italia alla Camera invece farĂ il suo esordio Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, mentre al Senato tornerĂ Anna Maria Bernini, giĂ capogruppo del partito a palazzo Madama. Per Noi moderati, coalizione che vede anche la forza politica del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ci sarĂ solo Martina Semenzato.

Diversi i politici di spicco anche all’opposizione. Il Partito democratico infatti al Parlamento sarĂ rappresentato dalla giovane venticinquenne Rachele Scarpa che verrĂ affiancata da politici d’esperienza come Piero Fassino, ex sindaco di Torino, Alessandro Zan, giĂ parlamentare, ed Enrico Letta, attuale segretario del partito. In Senato è approda Beatrice Lorenzin, giĂ deputata, accompagnata da Andrea Martella, segretario regionale del partito. Al Movimento cinque stelle vanno due seggi: due riconferme quella di Enrico Cappelletti alla Camera e di Barbara Guidoni al Senato. Per il Terzo polo saranno a Roma Daniela Sbrollini, Marco Garbin ed Elena Bonetti, per i Verdi invece ci sarĂ Aurora Floridia. In aggiunta a questi, a Roma si ritroveranno anche altri due politici veneti, Elisabetta Casellati (Forza Italia), che resterĂ in Senato ma non piĂą come presidente, e Antonio De Poli (Udc) che candidatosi in diverse Regioni, ha preso il seggio nelle Marche.

