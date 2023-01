E’ ancora scontro tra Iraq e Iran per la Coppa del Golfo: Teheran convoca l’ambasciatore iracheno

Disputata per la prima volta nel 1970 in Bahrein, la Coppa viene organizzata ogni due anni e coinvolge gli otto Paesi arabi della regione

Non si ferma lo scontro tra Iraq e Iran legato al torneo calcistico Coppa del Golfo in corso nella città irachena di Bassora con Teheran che accusa Baghdad di accettato l’uso del toponimo “Golfo arabo” al posto di “Golfo persico”. Oggi, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha convocato l’ambasciatore iracheno a Baghdad, Nasir Abdul Mohsen, per esprimere le rimostranze di Teheran contro un post sui social network pubblicato dal premier iracheno, Mohammad Shia al Sudani, in cui compare il nome “Golfo arabo” chiedendo le scuse e la correzione dell’errore. La mossa dell’Iran ha provocato una durissima reazione da parte del movimento guidato leader politico religioso sciita, Muqtada al Sadr. In una dichiarazione all’agenzia di stampa “Safaq News”, il braccio destro di Al Sadr, Issam Hussein, ha dichiarato: “Non c’è alcuna giustificazione per la convocazione dell’ambasciatore iracheno a Teheran da parte dell’Iran. La questione sta diventando una sorta di via libera per i sostenitori e i lealisti dell’Iran in Iraq per lanciare campagne contro noi”.

Secondo Hussein, “l’Iran è molto preoccupato dal processo di avvicinamento tra il popolo iracheno e i popoli degli Stati del Golfo Arabo, poiché è contrario a questo processo di riavvicinamento”. Per il braccio destro di Al Sadr, Teheran teme che l’Iraq possa rafforzarsi a livello economico, attirando investimenti. “Per questo motivo – ha aggiunto Hussein – l’Iran lancia attacchi e ripropone quotidianamente la questione legata al Golfo persico”. Hussein ha ricordato che “l’Iran ha inoltre problemi con gli Stati arabi del Golfo, e per questo non vuole alcun riavvicinamento tra l’Iraq e questi paesi, e non vuole che gli iracheni si integrino con i popoli arabi. Vuole che l’Iraq continui a seguire la sua politica estera”.

Disputata per la prima volta nel 1970 in Bahrein, la Coppa del Golfo arabo viene organizzata ogni due anni e coinvolge gli otto Paesi arabi della regione (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar e Yemen). L’edizione del 2019 è stata ospitata dal Qatar e vinta dal Bahrein. L’Iraq ospita il torneo per la seconda volta nella sua storia dopo la prima nell’aprile del 1979 a soli due mesi dal rovesciamento del regime dello shah Mohammad Reza Pahlavi a seguito della Rivoluzione islamica iraniana. La cerimonia di apertura della 25esima edizione del torneo si è tenuta lo scorso 6 gennaio alla presenza dei leader iracheni, dei rappresentanti dei Paesi della regione e del presidente della Fifa, Gianni Infantino.

L’organizzazione della 25esima edizione della manifestazione calcistica rappresenta una importante occasione per l’Iraq di rilanciare i rapporti con i ricchi Paesi della regione del Golfo e mostrarsi pronto a ospitare manifestazioni sportive e accogliere turisti. Il torneo giunge dopo che il Paese è emerso con difficoltà da una delle crisi istituzionali più lunghe degli ultimi anni sopraggiunta dopo le elezioni legislative dell’ottobre del 2021. Le votazioni avevano visto la vittoria del movimento Al Sairoon di Al Sadr, portavoce di istanze nazionaliste, con 74 seggi su 329, troppo pochi per governare da solo. La difficoltà di giungere ad un accordo con i rivali del Quadro di coordinamento sciita, alleanza dei partiti filo-iraniani, ha portato Al Sadr ad ordinare ai suoi deputati abbandonare i propri seggi in parlamento, dando il via ad uno scontro prima verbale e poi con proteste di piazza contro gli avversari.

A fine agosto il Paese è giungo molto vicino ad una nuova guerra civile, dopo i ripetuti assalti da parte dei sostenitori armati di Al Sadr al parlamento e ai palazzi del governo situati nella “Zona verde” di Baghdad avvenuti alla fine di agosto. Lo stallo si è risolto solamente a fine ottobre, con un accordo tra i vari partiti (esclusa la fazione di Al Sadr) per nominare prima un nuovo presidente Abdul Latif Rashid e poi un nuovo premier, Mohammed Shia al Sudani. Il torneo, sostengono diversi analisti, è un barlume di speranza per una popolazione in difficoltà, ma contiene anche un messaggio politico: l’Iraq sta segnalando ai suoi vicini e al mondo che è pronto a superare decenni di turbolenze.

Dall’ultima volta che ha ospitato la Coppa del Golfo, la nazione ha dovuto affrontare due guerre devastanti (quella contro l’Iran durata dal 1980 al 1988 e la prima Guerra del Golfo del 1991), il rovesciamento del regime di Saddam Hussein nel 2003, l’occupazione da parte delle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti e infine la guerra contro lo Stato islamico durata dal 2014 al 2017. I cittadini dei Paesi arabi del Golfo raramente si recano in Iraq per turismo. Di tutti gli stati del Golfo, solo gli aeroporti di Doha (Qatar) e Dubai (Emirati) hanno voli diretti per l’Iraq, spesso frequentati da pellegrini musulmani sciiti diretti a Kerbala e Najaf. I rapporti più stretti con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo sono iniziati solamente con il governo di Mustafa al Kadhimi, ma ad oggi le relazioni restano complesse. In Arabia Saudita, è richiesto il permesso del governo per viaggiare in Iraq, che viene concesso solo agli uomini sopra i 40 anni.

