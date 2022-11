Droni-kamikaze e armi elettroniche, è corsa al riarmo tra Algeria e Marocco nel Sahara

Marocco e Algeria stanno aumentando le spese militari in modo significativo, alimentando il timore di una vera e propria “guerra dei droni” nel Sahara. Secondo il quotidiano spagnolo “Atalayar”, poi citato dal marocchino “Al 9anat”, il Regno alawita, per il 2022, ha stabilito un ulteriore aumento delle spese militari dopo l’ultimo ritocco del budget della difesa di due anni fa, nel 2020 – quando il Regno destinava il 3,4 per cento del proprio Prodotto interno lordo (Pil) alle forze armate. Ad oggi, quindi, il Marocco, per il 2022, prevede di spendere il 4 per cento del proprio Pil, circa 5,5 miliardi di dollari statunitensi, nel settore della difesa. L’aumento della spesa militare marocchina coincide con l’aumento delle tensioni con la vicina Algeria – soprattutto inerenti alla questione del Sahara occidentale, l’ex colonia spagnola sulla quale Rabat vorrebbe riconosciuta la propria sovranità. Da parte sua, anche Algeri ha stabilito un aumento del budget destinato alla propria difesa nell’ultimo anno: secondo i dati raccolti ed elaborati dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri), a fine 2021, l’Algeria spendeva il 6,1 per cento del proprio Pil per la difesa nazionale.

Allo stato attuale delle cose, nonostante un conflitto aperto tra i due Paesi maghrebini venga considerato un’evenienza poco probabile da diversi analisti, si notano alcune similarità nelle tipologie di armamenti comprati da Rabat e Algeri, accompagnati da un incremento di tensioni e incidenti nelle aree di confine e nel Sahara occidentale. Solo negli ultimi mesi, Algeri e Rabat si sono scontrate su questioni come gli Accordi di Abramo – attraverso i quali il Marocco ha normalizzato le proprie relazioni con Israele nel 2020, a fronte del riconoscimento dell’allora presidente statunitense Donald Trump della sovranità marocchina sul Sahara occidentale -, e sulle questioni di sovranità e integrità territoriale di entrambi i Paesi. Rabat e Algeri sono sempre pronte a sfidarsi nel fora internazionali su Sahara occidentale e Cabilia (la regione a maggioranza berbera in Algeria). L’estate scorsa, di fatto, una provocazione di Omar Hilale, il rappresentante permanente del Marocco presso le Nazioni Unite (Onu) – che aveva chiesto al collega algerino perché si rifiutasse di riconoscere la sovranità marocchina sul Sahara occidentale quando Algeri stessa nega l’autodeterminazione della Cabilia – aveva portato alla rottura dei rapporti diplomatici tra le due nazioni. A novembre, invece, un raid effettuato con droni da parte dell’esercito marocchino sulla strada che collega Nouakchott, la capitale della Mauritania, alla città algerina meridionale di Ouargla, ha portato alla morte di tre camionisti algerini, segnando uno spartiacque nelle relazioni tra i due Stati arabi.

In un clima di tensione simile, vale la pena ricordare in quali tipologie di armamenti stanno investendo Marocco e Algeria, alla luce anche dei rapporti di forza tra i rispettivi eserciti. Dal 2020 in poi, entrambi gli Stati hanno cercato di migliorare le proprie forze aeree integrandoci velivoli da combattimento a pilotaggio remoto (i droni): nel 2021, entrambi i Paesi hanno ricevuto il loro primo Bayraktar Tb2, di fabbricazione turca e considerato da molti uno dei droni militari migliori in commercio, visti anche i numerosi scenari in cui si è rivelato decisivo – in Libia nel 2019-2020, in Nagorno Karabakh nel 2020 ma anche nell’attuale conflitto in Ucraina, in cui Kiev dispone di diversi Bayraktar Tb2. Oltre agli armamenti turchi, però, gli acquisti di Algeri e Rabat riflettono anche le rispettive posizioni e relazioni internazionali: mentre Rabat si è dotata di droni di fabbricazione israeliana Heron e Harop – quest’ultima tipologia è definita un drone kamikaze, di piccole dimensioni ma capace di trasportare fino a 20 chili di esplosivo -, Algeri ha acquistato i droni cinese Wing loong II e Ch-Rainbow, oltre allo scudo elettroico anti-drone, anch’esso cinese, Ldk-190. Infatti, se il Marocco appare vicino alle potenze internazionali occidentali, come gli Usa, da cui comprano anche altri tipi di armamenti comuni alle forze armare della Nato, l’Algeria vanta tra i propri principali alleati la Russia, l’Iran e, appunto, la Cina.

Tuttavia, il riarmo di entrambi i Paesi va considerato più come una strategia della tensione che come una vera e propria traiettoria bellica che potrebbe portare allo scontro: con le dovute analisi da fare, le forze armate dei due Paesi presentano uno squilibrio di fondo. Se alcuni esperti ritengono gli armamenti utilizzati dal Marocco, di produzione principalmente occidentale, più moderni ed efficienti di quelli algerini, le forze armate di Algeri rimangono le più numerose e ricche (in base al budget stanziato per la difesa) del continente africano. “Global Firepower”, sito di analisi militari che rende possibili le comparazioni tra le forza armate di Stati, mostra come l’Algeria – Paese in cui l’esercito svolge una funzione politica, economica e sociale non indifferente – vanta una maggioranza di effettivi sia nelle forze paramilitari, sia nei riservisti e la forza umana disponibile da cui attingere – a fronte di un esercito permanente leggermente più numeroso nel caso del Marocco (200 mila per Rabat, 130 mila per Algeri). Inoltre, l’Algeria presenta una superiorità numerica nell’aeronautica militare, nei veicoli armati (nel caso dei carrarmati, invece, il Marocco presenta un numero leggermente superiore) e nella Marina militare. Allo stato attuale delle cose, il braccio di ferro militare tra i due Paesi procede quindi come negli ultimi decenni, con la preparazione a un conflitto che potrebbe non scoppiare mai come deterrenza e garanzia di sicurezza.

