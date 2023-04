I combattenti stranieri trafficano illegalmente armi nei teatri di guerra. La relazione della Dia

Nel mese di aprile 2022, l’Agenzia Europol “ha evidenziato il rischio che il notevole quantitativo di armi inviate nel teatro di guerra possa rivelarsi di appannaggio di trafficanti bramosi di ricavare una cospicua fonte di guadagno nel rifornire la criminalità organizzata continentale”. È quanto si legge nella relazione semestrale, gennaio-giugno 2022, della Dia presentata in Parlamento. “Nella fattispecie l’Agenzia ha evidenziato che ‘i foreign fighters che viaggiano in Ucraina possono trafficare illegalmente le armi e possono assumersi il rischio, al ritorno nell’Ue, di portare con sé le armi’, aggiungendo che ‘gli estremisti e i terroristi violenti possono cercare di procurarsi armi da fuoco e munizioni in Ucraina, da utilizzare contro target dell’Ue’”, prosegue la relazione.

“In Sicilia cosa nostra continua ad evidenziare l’operatività delle sue articolazioni pressoché in tutto il territorio dell’isola con consolidate proiezioni in altre regioni italiane e con rinnovati rapporti con famiglie ormai radicate da tempo all’estero, anche oltreoceano”. “Per i sodalizi di cosa nostra palermitana e quelli delle province occidentali della Sicilia la prolungata assenza al vertice di una leadership solida e riconosciuta, nel rendere meno stringenti regole e vincoli gerarchici, starebbe favorendo l’affermazione a capo di mandamenti e famiglie di nuovi esponenti che vantano un’origine familiare mafiosa. Si assiste, nel contempo, al ritorno in libertà di anziani uomini d’onore che cercherebbero di riaccreditarsi all’interno dei sodalizi di riferimento”, prosegue.

“I principali interessi criminali delle mafie siciliane si confermano il traffico di stupefacenti, le estorsioni e l’usura, il gioco e le scommesse online, attività tuttora molto remunerative. Nel traffico degli stupefacenti, cosa nostra impegna le sue migliori risorse per il coordinamento e la gestione di mercati e piazze di spaccio, quest’ultime affidate a gruppi criminali talvolta direttamente affiliati. Nella dimensione ultraregionale instaura relazioni commerciali e stringe alleanze o forme di cooperazione con altre matrici mafiose (quali ‘ndrangheta e camorra) per l’approvvigionamento di più ingenti quantitativi anche su larga scala. In particolare, le risultanze investigative del primo semestre 2022 hanno comprovato come cosa nostra abbia mantenuto aperto un canale preferenziale di negoziazione con le ‘ndrine calabresi soprattutto per l’approvvigionamento di cocaina”.

La ‘ndrangheta si conferma oggi l’assoluta dominatrice della scena criminale non solo nella Regione d’origine. “Invariato rimane l’interesse della criminalità organizzata calabrese nel traffico illecito dei rifiuti , come confermato risulta anche quello nell’usura e nel racket delle estorsioni. Anche al di fuori dei territori di origine – continua il rapporto – la ‘ndrangheta esprime la sua spiccata capacità imprenditoriale grazie ad ingenti risorse economiche derivanti dal narcotraffico. I sodalizi calabresi, in tale ambito, continuano a rappresentare gli interlocutori privilegiati per i cartelli sudamericani in ragione degli elevati livelli di affidabilità criminale e finanziaria, garantiti ormai da tempo”.

“Negli ultimi anni, anche l’Africa occidentale, in particolare la Costa d’Avorio, la Guinea-Bissau e il Ghana, è diventata per le cosche di ‘ndrangheta uno snodo logistico sempre più importante per i traffici di droga”. “Al di fuori della Regione d’origine, oltre a insidiare le realtà economico-imprenditoriali, le cosche tentano di replicare i modelli mafiosi originari facendo leva sui tradizionali valori identitari con proiezioni di ‘ndrangheta che fanno sempre riferimento al Crimine quale organo di vertice deputato a dettare le strategie, dirimere le controversie e stabilire la soppressione ovvero la costituzione di nuovi locali. Le inchieste sinora concluse hanno infatti consentito di individuare nel Nord Italia 46 locali, di cui 25 in Lombardia, 16 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Veneto, 1 in Valle d’Aosta ed 1 in Trentino Alto Adige10”.

