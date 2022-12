Draghi: “Un successo l’accordo sull’embargo al petrolio russo”

L’accordo sull’embargo al petrolio russo è stato un successo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al termine del Consiglio europeo. “L’accordo è stato un successo, era impossibile immaginare di essere uniti su un embargo di circa il 90 per cento del petrolio russo solo qualche giorno fa, non era credibile un successo completo”, ha detto il presidente del Consiglio. “Si è tenuto conto della situazione specifica dell’Ungheria e della Repubblica Ceca che sono chiusi e non hanno accesso sul mare e, quindi, se interrompono il petrolio russo occorre essere sicuri di avere petrolio anche da altre fonti”, ha aggiunto. Draghi ha ricordato che in questo contesto, “si è trovata una soluzione con la Croazia”. “Il momento massimo di impatto delle sanzioni contro la Russia sarà questa estate”, ha spiegato il presidente del Consiglio.

Germania e Polonia, ha continuato Draghi, si sono impegnate entro fine di anno a non importare gas russo e il cancelliere tedesco Scholz ha spiegato con grande sincerità le difficoltà a interrompere il gas russo ed è stato compreso da tutti gli altri leader. “L’Italia non esce penalizzata dall’obbligo di non importare gas che scatta per noi entro fine anno”, ha aggiunto. “La Commissione europea ha adesso pieno mandato per studiare il tetto sul prezzo del gas”, ha detto il presidente del Consiglio, sottolineando che “sul tema dell’energia siamo stati accontentati con un riferimento esplicito al tetto sui prezzi e sul fatto che la Commissione ha pieno mandato a studiare il tetto sui prezzi del gas e anche altre questioni”.

“Non voglio entrare nei rapporti che alcune personalità vicine al governo possono avere con altri Paesi”, ha detto Draghi parlando della possibile visita del leader della Lega, Matteo Salvini, a Mosca. “Il governo quando si è formato, e io sono stato chiarissimo su questo, è fortemente collocato nell’Ue e nel nostro rapporto storico transatlantico e in questo binario si è sempre mosso e continua a muoversi. È allineato con i partner del G7 e dell’Ue e intende continuare su questa strada. Non si fa spostare da queste cose e ho solo raccomandato in audizione al Copasir circa un mese fa e ho detto che non voglio entrare nei rapporti che queste persone di governo possono avere, l’importante è che siano trasparenti”, ha concluso il premier.

Von der Leyen: “L’embargo al petrolio e il RePowerEu sono la nostra risposta all’aggressione russa”

La risposta europea all’aggressione russa è il sesto pacchetto di sanzioni e il RePowerEu. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa finale del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. “Ieri abbiamo deciso di approvare l’embargo del 90 per cento del petrolio russo entro la fine dell’anno. Questo succede nel momento in cui la Russia ha alterato la politica di fornitura verso Bulgaria, Finlandia, Polonia e adesso anche verso alcune ditte in Danimarca e Olanda”, ha dichiarato. “Dobbiamo essere molto chiari su come intendiamo gestire il passaggio verso l’indipendenza dalle fonti russe. La risposta è il RePowerEu”, ha aggiunto. “L’altra risposta fondamentale di cui abbiamo discusso in Consiglio è stata quella legata alla solidarietà fra Stati membri. In caso di totale interruzione delle forniture da parte della Russia, il gas potrà fluire liberamente verso i Paesi che ne avranno bisogno”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram