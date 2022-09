Draghi all’Assemblea Onu ricorda Gorbaciov: “La forza non è più strumento di politica estera”

La forza, così come la minaccia del suo utilizzo, non può più rappresentare uno strumento della politica estera. Nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha chiuso la prima giornata di dibattito, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ricordato le parole pronunciate nella stessa sede dall’ultimo presidente dell’Unione sovietica, Mikhail Gorbaciov, nel 1988. Citando le parole dell’ultimo segretario del Partito comunista dell’Urss, scomparso un mese fa, Draghi ha dichiarato che “per affrontare le sfide globali, è necessaria una rinnovata qualità sul piano della cooperazione internazionale”. La nostra reazione alla guerra in Ucraina, ha aggiunto, serve a “riaffermare che nel ventunesimo secolo non c’è spazio per la violenza gratuita”. Le responsabilità di questo conflitto, secondo il premier, sono “chiare, e di una sola parte: questa invasione mette a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine della Guerra Fredda”. Parlando di “mire imperialistiche, militarismo e violazioni dei diritti civili”, Draghi ha affermato che “pensavamo ormai che queste cose fossero relegate al secolo scorso: da febbraio, invece, abbiamo assistito al bombardamento di teatri, scuole e ospedali; al tentativo di soggiogare una democrazia libera e sovrana, che ha reagito con orgoglio e coraggio per difendere la propria indipendenza e la propria libertà”.

Aiutare l’Ucraina a proteggersi, ha proseguito Draghi, non è stata “soltanto una scelta corretta, ma l’unica coerente con gli ideali di giustizia e fratellanza che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che questa Assemblea ha adottato dall’inizio del conflitto”. Ideali, quelli dello Statuto del 1945, a cui il premier spera che possa tornare anche la Russia, come ribadito anche lunedì sera alla cerimonia organizzata al Pierre Hotel di New York dalla fondazione Appeal Of Conscience, che ha conferito al premier italiano il World Statesman Award 2022. “Un mondo diviso da blocchi, attraversato da rigide demarcazioni ideologiche e contrapposizioni militari, non genera sviluppo e non risolve i problemi: dobbiamo mantenere le nostre identità, ma condurre le relazioni internazionali in modo responsabile, legale e pacifico”, ha detto. E proprio in virtù di un sistema internazionale basato sul multilateralismo, Draghi ha ribadito la disponibilità dell’Italia a contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina. “Una invasione militare pianificata per mesi e su più fronti non si ferma solo con le parole: abbiamo imposto sanzioni senza precedenti alla Russia, per indebolirne l’apparato militare e convincere il presidente Putin a sedersi al tavolo dei negoziati”, ha ricordato.

Le sanzioni internazionali alla Russia, ha ribadito il premier, hanno avuto un effetto “dirompente”, non solo sulla capacità bellica del Paese, che ha sempre più difficoltà nella produzione di nuovi armamenti, ma anche sul piano economico. Commentando le stime del Fondo monetario internazionale, che prevedono una decrescita complessiva del 10 per cento per il Pil russo nel biennio 2022-2023, Draghi ha affermato che l’impatto delle sanzioni è destinato ad aumentare con il tempo, anche perché alcune entreranno in vigore solo nei prossimi mesi. Finora, in ogni caso, la Russia “non ha dimostrato di volere la fine della guerra”. I referendum organizzati per annettere i territori occupati, ha aggiunto, sono “una ulteriore violazione del diritto internazionale, che condanniamo con fermezza: in ogni caso, l’Italia resta in prima linea per provare a raggiungere un accordo, quando sarà possibile”. Nonostante l’esito del conflitto sia ancora imprevedibile, ha continuato, la controffensiva “eroica lanciata dai militari ucraini ha permesso di recuperare migliaia di chilometri quadrati e costretto l’esercito russo a ripiegare: il piano di Mosca era prendere Kiev in poche settimane, ma ora l’Ucraina ha un vantaggio strategico”.

Il premier ha poi ricordato la crisi energetica innescata dalla guerra, e i devastanti impatti sui prezzi del gas, per il quale ha ribadito la necessità di un tetto al prezzo delle importazioni da parte dell’Unione europea. “L’aumento del costo dell’energia mette a rischio la ripresa economica, limita il potere di acquisto delle famiglie, danneggia la capacità produttiva delle imprese e può fiaccare il nostro impegno per l’Ucraina”, ha detto, aggiungendo che Mosca “ha tentato di dividerci utilizzando il gas come arma di ricatto”. L’Italia, ha ricordato, ha reagito con “tempestività per diversificare le fonti di approvvigionamento e accelerare lo sviluppo delle rinnovabili: ad oggi abbiamo dimezzato la nostra dipendenza dal gas russo, e contiamo di diventarne completamente indipendenti entro il 2024”. Risultati che sono stati possibili grazie agli accordi siglati con i Paesi africani, come Algeria, Angola e Repubblica democratica del Congo. Ed è proprio verso l’Africa, secondo il premier, che bisogna puntare per la transizione ecologica. “L’Europa è destinata a guardare sempre di più a Sud, e l’Italia vuole rappresentare un ponte verso la sponda meridionale del Mediterraneo e tutto il continente africano”, ha detto.

Infine, Draghi ha messo l’accento sul tema della sicurezza, ribadendo il forte sostegno dell’Italia ad una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sottolineando la necessità di demilitarizzare l’area attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, il premier ha detto che l’Unione europea deve sfruttare la forza delle sue istituzioni per “mettere i suoi vicini al riparo delle rivendicazioni russe: la guerra ha risvegliato o rafforzato il desiderio di Europa in molti Paesi”. Il governo italiano, ha continuato, ha voluto fortemente la candidatura dell’Ucraina a Stato membro, e sostiene anche l’integrazione dei Balcani occidentali, della Moldova e della Georgia. “L’impegno italiano per la pace e per la solidarietà internazionale è incessante: siamo il principale contributore di Caschi Blu tra i Paesi europei, e i nostri militari sono impegnati in cinque missioni nel Mediterraneo, in Africa e in Asia”, ha detto. Anche nei prossimi anni, ha concluso, l’Italia “continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli alleati della Nato, aperta all’ascolto e al dialogo, determinata a contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale: sono gli stessi principi e obiettivi che ispirano le Nazioni Unite, che è necessario e urgente difendere oggi”.

