Draghi in Israele si aggiudica una nuova fonte di approvvigionamento di gas

Con la visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Gerusalemme, Israele entra nel novero dei Paesi – dopo Algeria, Angola, Qatar, Egitto e Kazakhstan – che consentiranno all’Italia di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dal gas russo. Al termine di una visita di due giorni in Israele, concomitante con quella della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Draghi incassa la disponibilitĂ di Israele a diventare un fornitore di gas naturale direttamente dal primo ministro, Naftali Bennett. Durante l’odierna conferenza stampa, il capo dell’esecutivo israeliano ha dichiarato che Israele può aiutare l’Europa e anche l’Italia con il gas naturale “e queste sono ottime notizie per il mondo”.

Durante il colloquio “abbiamo parlato della collaborazione necessaria affinchĂŠ il nostro gas naturale possa servire anche l’Italia e l’Europa”, ha affermato Bennett, sottolineando che “uno dei principali temi affrontati” nei colloqui con Draghi “è stato quello energetico”. Da parte sua, Draghi ha affermato che sul fronte energetico Italia e Israele lavorano insieme nell’utilizzo di risorse di gas nel Mediterraneo orientale e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. “Vogliamo ridurre la nostra dipendenza dal gas russo e accelerare la transizione energetica, verso gli obiettivi climatici che ci siamo dati”, ha aggiunto Draghi. Durante la visita a Gerusalemme, Draghi ha incontrato la ministra dell’Energia, Karin el Harrar, con cui ha discusso del potenziale di esportazione di gas naturale in Europa attraverso l’Egitto. Proprio il Paese delle piramidi domani, 15 giugno, dovrebbe ospitare e partecipare alla firma di un accordo con Israele e Unione europea per la fornitura di gas all’Europa.

Secondo quanto riferito da una fonte del comparto energetico egiziano nei giorni scorsi ad “Agenzia Nova”, “l’Egitto sarebbe vicino alla firma di un accordo con Israele e con l’Unione Europea per la fornitura di gas”. L’accordo “dovrebbe essere siglato proprio durante la visita di von der Leyen in Egitto”. Secondo l’accordo, l’Egitto dovrebbe “inviare gas proveniente da Paesi nella regione, anche da Paesi europei” verso l’Ue, ha aggiunto la fonte, secondo cui “Cipro potrebbe entrare nell’accordo in futuro”. L’Egitto “vuole rappresentare un’alternativa al gasdotto Eastmed”, l’infrastruttura che dovrebbe portare il gas dai giacimenti israeliani e di Cipro verso l’Europa, passando per Grecia e per approdare in Italia. L’ipotesi di un accordo per il trasferimento di gas israeliano verso l’Europa tramite gli impianti di liquefazione di Idku e Damietta è emersa con forza dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e la necessità di trovare delle fonti di approvvigionamento alternative al gas russo.

Lo scorso maggio, in occasione della visita in Israele della presidente del parlamento Roberta Metsola in Israele, il direttore generale del ministero dell’Energia di Israele, Lior Schillat, ha dichiarato che i gruppi di lavoro di Israele e Unione Europea stanno lavorando per raggiungere un accordo quadro relativo all’esportazione di gas, via Egitto, verso l’Europa. In piĂš, il quotidiano israeliano “Israel HaYom”, citando un funzionario di Gerusalemme, sostiene che la firma dell’intesa potrebbe avvenire in estate e l’importazione di gas potrebbe iniziare giĂ il prossimo inverno. I colloqui sono iniziati ufficialmente lo scorso aprile, dopo che la ministra dell’Energia israeliana, Karin el Harrar, ha dichiarato che Israele “avrĂ il pieno vantaggio” dell’opportunitĂ offerta dal mercato energetico a causa delle sanzioni europee alla Russia. Secondo i dati diffusi dal “Jerusalem Post”, i Paesi del Mediterraneo orientale possono fornire complessivamente all’anno 20 miliardi di piedi cubi (bcm), la gran parte dei quali provenienti da Israele.

Oggi, durante il discorso tenuto all’UniversitĂ Ben Gurion del Negev, von der Leyen ha dichiarato che l’Europa lavora con Israele per incrementare la partnership commerciale nella fornitura di energia. “La Russia sta usando la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi come una minaccia. Anche per questo, stiamo studiando un modo per intensificare la nostra cooperazione energetica con Israele”, ha detto. “Coopereremo attraverso due progetti principali: il piĂš grande e lungo cavo di alimentazione subacquea al mondo, che connetterĂ Israele con Cipro e Grecia, e permetterĂ di incrementare il nostro approvvigionamento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e la costruzione di una grande conduttura di gas e idrogeno green nei territori ad est del Mediterraneo”, ha proseguito. “Questo secondo investimento è importante sia per la sicurezza energetica di Israele, che europea. Questa infrastruttura contribuirĂ alla decarbonizzazione della nostra energia. È un grande esempio delle democrazie unite, non solo in tempo di guerra, ma anche per combattere il nostro piĂš grande nemico, il cambiamento climatico. Dobbiamo usare tutte le nostre conoscenze e le nostre forze per innovare le tecnologie e combattere il cambiamento climatico, per lasciare ai nostri figli una primavera, un’estate, un autunno e un inverno da vivere. Il cambiamento climatico è la piĂš grande sfida che le nostre democrazie stanno combattendo”, ha concluso von der Leyen.

La cooperazione nel settore energetico è stato l’argomento principale della visita di Draghi in Medio Oriente, ma non l’unico. “Vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione soprattutto nei settori più innovativi, come la robotica, la mobilità sostenibile, l’aerospazio e la tecnologia applicata all’agricoltura”, ha dichiarato Draghi, nel corso della conferenza stampa congiunta con il primo ministro di Israele Bennett. “L’accordo bilaterale per la cooperazione scientifica industriale firmato nel 2002 e le collaborazioni avviate con le start-up locali offrono un modello da seguire”, ha aggiunto. Spazio anche ai temi di geopolitica durante la visita di Draghi in Israele. Gli incontri di questi giorni tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, “hanno permesso di esaminare insieme la situazione della regione e sostenere il processo di normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni Paesi arabi”, ha affermato.

Inoltre, Draghi ha affermato che Israele è per l’Italia un Paese amico, un partner fondamentale. “I nostri rapporti sono stretti, si sono rafforzati ulteriormente negli ultimi anni in ambito sanitario, economico e commerciale. Dall’inizio della pandemia c’è stato un continuo scambio di informazioni tra i nostri governi per migliorare le nostre strategie di vaccinazione e contenere il contagio”, ha proseguito. Draghi ha aggiunto: “Vogliamo che questa cooperazione in campo medico, in campo scientifico prosegua e si estenda anche in molti altri campi. Nonostante il Covid-19, gli scambi commerciali sono aumentati nel 2021 e questa tendenza sembra confermata anche quest’anno”.

Infine, spazio anche alla risoluzione del conflitto in Medio Oriente, rispetto a cui Draghi ha ribadito la posizione dell’Italia, basata sulla soluzione a due Stati. Il “dialogo deve continuare per ripristinare la fiducia” nel contesto del conflitto israelo-palestinese, ha detto il presidente del Consiglio Draghi, durante la conferenza stampa a Ramallah con il primo ministro palestinese, Mohammed Shtayyeh. “Dobbiamo continuare a lavorare per ridurre le tensioni a ogni livello e dobbiamo essere uniti nel condannare la violenza e difendere i diritti civili e religiosi”, ha aggiunto Draghi. “Questa visita rappresenta le eccellenti relazioni tra i due Paesi così come l’impegno dell’Italia verso il processo di pace israelo-palestinese”, ha concluso il presidente del Consiglio.

I sei accordi per lo sviluppo firmati oggi con la Palestina per un valore totale di circa 17 milioni di euro coprono aree cruciali, come la chirurgia pediatrica, l’agricoltura, l’occupazione giovanile e la protezione del patrimonio culturale, ha affermato Draghi. Questi fondi, ha proseguito il premier, “rafforzano i contribuiti giĂ in essere dell’Italia per l’aiuto allo sviluppo della Palestina, che copre diversi settori”. I fondi riguardano investimenti relativi al patrimonio culturale, come il progetto nel sito archeologico di Tel Al Sultan, a Gerico, dove collaboriamo con l’Unesco, ha aggiunto. Draghi ha ricordato che “molte aziende italiano sono attive nei Territori palestinesi, soprattutto nel settore dell’energia da fonti rinnovabili e nell’industria meccanica e high-tech”. L’Italia, ha proseguito il presidente del Consiglio, “lavora con le istituzioni palestinesi per fornire nuove prospettive di formazione e crescita ai giovani”, attraverso borse di studio e partnership con le universitĂ . Al riguardo, Draghi ha aggiunto: “Condividiamo questi sforzi con il resto dell’Unione europea. Sono lieto che la visita della presidente Ursula von der Leyen riaffermi l’impegno della Commissione nei confronti della Palestina”. Infine, “voglio ringraziare tutti i volontari italiani ed europei che lavorano in Palestina con progetti che toccano ogni aspetto della vita locale”, ha concluso Draghi.

Il primo ministro palestinese, Mohammed Shtayyeh, ha chiesto al presidente del Consiglio Draghi di aiutare la Palestina “a preservare la soluzione a due Stati” nel contesto del conflitto con Israele. “E’ una visita importante, le cui tempistiche sono cruciali”, ha puntualizzato Shtayyeh. “La Palestina e l’Italia hanno vissuto una relazione unica di amicizia e di rispetto del diritto internazionale e di mutua cooperazione. Abbiamo discusso del vacuum politico e della necessità di un’iniziativa per colmare questo vuoto politico”, ha affermato il premier palestinese. Shtayyeh ha avuto modo di “illustrare a Draghi l’attuale situazione sul campo e dell’escalation israeliana. Speriamo che sia fornita una protezione internazionale per i palestinesi”. Tra gli altri temi affrontati durante il bilaterale, ha proseguito Shtayyeh, vi è “la questione degli insediamenti, discussa ampiamente”. “Ho chiesto a Draghi di aiutarci nello svolgimento delle elezioni, compresa Gerusalemme est, e anche della sicurezza alimentare. L’Italia ha fornito grande assistenza alla Palestina”, ha concluso.

