Al G7 ribadito l’impegno a sostegno dell’Ucraina e soluzione urgente al tetto massimo sul prezzo del gas

Al vertice del G7 in Germania, i leader hanno deciso di impegnarsi con “urgenza per trovare” un tetto massimo sul prezzo del petrolio russo sia per proteggere i consumatori che per ridurre la capacità del Cremlino di raccogliere denaro per finanziare la guerra in Ucraina. Il comunicato finale del G7 non menziona esplicitamente un limite al prezzo del gas ma apre le porte alla possibilità di esaminare una possibile misura in una fase successiva. Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha sottolineato durante la conferenza stampa finale del summit, che si è concluso oggi al castello di Elmau in Baviera, chiarendo che i governi dei setti Paesi hanno incaricato i loro ministri di “lavorare con urgenza” a questa iniziativa auspicando di arrivare ad un risultato finale “prima di ottobre”. “L’Ue accelererà il suo lavoro sul tetto al prezzo del gas, una decisione che accogliamo con favore”, ha chiarito il capo del governo italiano. Un obiettivo, “molto ambizioso”, ha dichiarato da parte sua il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Per il presidente francese, Emmanuel Macron, “l’idea di mettere un limite è molto buona”, osservando che tale misura dovrebbe applicarsi a tutti gli esportatori di petrolio, non solo alla Russia. “C’è una difficoltà tecnica”, ha riconosciuto Macron secondo cui è necessario più un “lavoro di tipo tecnico”.

I leader dei Paesi del G7 hanno unanimemente condannato l’attacco missilistico russo avvenuto ieri contro il centro commerciale di Kremenchuk, in Ucraina, definendolo “un crimine di guerra”. “È l’ennesima prova del fatto che l’Esercito russo utilizza lo stupore come arma del conflitto e attacca dei civili”, ha detto il presidente francese nel corso della conferenza stampa finale a Elmau. Continueremo a lavorare affinché “venga fatta la verità” e che i responsabili vengano condannati “dalla giustizia internazionale e dalla giustizia ucraina”, ha aggiunto. Sullo stesso tenore, anche il premier britannico, Boris Johnson, che dalla Baviera ha parlato di un atto di “barbarie assoluta”. “Penso – ha evidenziato il premier di Londra – che le persone siano semplicemente scioccate da ciò che Putin è capace di fare. Se non altro, ha aiutato quelli di noi che stanno sostenendo la necessità di aiutare a proteggere gli ucraini a trasmettere quel messaggio ad alcune di queste persone che sono più incerti circa la discussione”. In questo senso, i leader del G7, riuniti a Elmau in Germania, si sono impegnati a “sostenere” la ricostruzione dell’Ucraina attraverso una conferenza internazionale, dicendosi “determinati a sostenere la ricostruzione dell’Ucraina attraverso una conferenza internazionale e un piano di ricostruzione”. Il padrone di casa, il cancelliere tedesco Scholz, ha assicurato l’impegno del formato per la ricostruzione con lo stanziamento di 29 miliardi di dollari in aiuti finanziari e 2,8 miliardi di dollari in aiuti umanitari. Allo stesso tempo, il G7 continuerà a inviare armamenti all’ex repubblica sovietica. “È necessario un Piano Marshall per l’Ucraina”, ha affermato Scholz. Inoltre dal G7 arriveranno fino a cinque miliardi di dollari per la sicurezza alimentare nel mondo. Sul totale, gli Stati Uniti stanzieranno 2,76 miliardi di dollari destinati a 47 Paesi e organizzazioni internazionali. Mentre 760 milioni di dollari finanzieranno, invece, aiuti alimentari sostenibili a breve e medio termine.

Sul fronte della guerra e delle conseguenze per la mobilità delle merci, i leader del G7 hanno richiamato la Russia a porre fine al blocco navale dei porti ucraini senza condizioni. Una presa di posizione importante anche in vista del summit della Nato, in programma tra oggi e domani a Madrid. “Ribadiamo il nostro appello alla Russia affinché ponga fine incondizionatamente al blocco navale dei porti ucraini del Mar Nero, alla distruzione di infrastrutture portuali e di trasporto cruciali e silos di cereali, all’appropriazione illegale di materie prime agricole e attrezzature e ad ogni altra attività che impedisca ulteriormente la produzione e l’esportazione di cibo ucraino”, si legge nella dichiarazione finale. I capi di Stato e di governo qualificano queste azioni da parte russa come “un attacco geopoliticamente motivato alla sicurezza alimentare globale”. Per questo motivo il G7 cercherà di aumentare i suoi sforzi perché Kiev possa continuare a produrre derrate alimentari in vista della prossima stagione di raccolta e perché gli agricoltori ucraini possano avere accesso a materie prime e farmaci veterinari essenziali. “Sosteniamo l’Ucraina nella ripresa delle esportazioni agricole verso i mercati mondiali e gli sforzi delle Nazioni Unite per sbloccare corridoi marittimi sicuri nel Mar Nero”, si continua nella dichiarazione. E’ altresì necessario “identificare prodotti ucraini ottenuti illegalmente e scoraggiare la Russia dal continuare” questa attività illecita. La guerra della Russia contro l’Ucraina ha aggravato l’insicurezza alimentare in tutto il mondo, hanno riconosciuto i leader di Canada, Italia, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Soprattutto nel Corno d’Africa, dove l’aggravarsi della siccità colpisce oltre 18 milioni persone in Etiopia, Somalia e Kenya. Per questo motivo i leader dei Paesi del G7 hanno sottolineato il loro “impegno a lavorare con Paesi e istituzioni della regione per promuovere lo sviluppo pacifico e sostenibile nel Corno d’Africa”. Inoltre sostengono come prioritario “uno sforzo per affrontare una delle peggiori siccità nella sua storia”. “Accogliamo con favore la pacifica conclusione del processo elettorale in Somalia e ribadiamo il nostro impegno a lavorare a fianco dell’Unione africana e delle autorità somale contrastare l’estremismo violento e altre sfide significative”, si prosegue nella dichiarazione finale. “Siamo incoraggiati anche dalla tregua umanitaria in Etiopia e invitiamo tutte le parti ad avviare colloqui per un durevole cessate il fuoco e una soluzione politica alla crisi che pone le basi per una pace duratura”, osservano i capi di Stato e di governi del G7, secondo cui “l’accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli deve continuare”

Altro tema centrale della riunione dei capi di Stato e di governo del G7, è stato quello dei rapporti con la Russia. In questo contesto, è arrivato l’impegno ad imporre misure “severe e durature” contro Mosca per contribuire a porre fine al conflitto in Ucraina. Nella dichiarazione finale, si legge che “al di là delle sue implicazioni dirette, l’aggressione della Russia sta ostacolando la ripresa globale e sta peggiorando drasticamente la sicurezza energetica e l’accesso al cibo a livello globale”. A tal fine, si prosegue, i leader del G7 restano fermi nel loro “impegno” per il loro “coordinamento senza precedenti sulle sanzioni per tutto il tempo necessario, agendo all’unisono in ogni fase” per ridurre le entrate di Mosca, comprese quelle derivanti “dall’oro”. Inoltre le sanzioni contro non devono prendere di mira i prodotti alimentari ma anzi devono consentire la circolazione dei beni agricoli, inclusi quelli provenienti dalla Federazione, oltre alla fornitura di assistenza umanitaria. In merito ai rapporti con Mosca, un tema emerso durante la conferenza stampa di Draghi è stata la presenza del presidente russo Vladimir Putin al summit del G20 di Bali. Draghi, tuttavia, ha affermato che il presidente indonesiano Joko Widodo – che detiene anche la presidenza dell’organizzazione – ha escluso la presenza di Putin a Bali. “Potrebbe intervenire in remoto, ma non verrà”, ha detto Draghi.

Sul fronte del cambiamento climatico, dal vertice del G7 è stato ribadito un “incrollabile impegno” nei confronti dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015 oltre che del suo rafforzamento e regolare attuazione. I leader del G7 hanno rilevato “con preoccupazione” che attualmente “né l’ambizione globale né l’attuazione (dell’accordo) sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi”. Per questo, sottolineano i capi di Stato e di governo, serve una “maggiore urgenza” al fine di agire per “ridurre le emissioni globali di gas serra di circa il 43 per cento entro il 2030, rispetto al livello del 2019, alla luce delle ultime scoperte dell’Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) per limitare l’aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius”. Ma per una risposta efficace a quello che sembra sempre essere meno una emergenza ma più un dato di fatto, secondo i 7 leader, è necessario che altri attori internazionale, in primis la Cina, collaborino più attivamente nell’opera di riduzione delle emissioni. I leader del G7 sollecitano infatti anche gli altri Paesi a raggiungere questi obiettivi in quanto considerano necessario “mantenere un limite dell’aumento della temperatura di 1,5 gradi Celsius a portata di mano, per migliorare la resilienza e la capacità di adattamento all’impatto dei cambiamenti climatici e di allineare i flussi finanziari agli obiettivi dell’Accordo di Parigi”. Il Club del clima è una delle iniziative su cui si sta lavora e, come spiegato da Scholz, verrà aperto “entro l’anno” anche “se gli elementi centrali sono stati già definiti”. Il capo del governo federale ha aggiunto che il Gruppo dei sette ha assunto l’impegno di guidare il “progresso verso un mondo più giusto”. In questo obiettivo, la protezione del clima, che deve essere “un vantaggio e non uno svantaggio”, riveste per Scholz un’importanza centrale.

