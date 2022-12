Draghi: “Dal colloquio con Putin non vedo spiragli di pace”

Dal colloquio con il presidente russo Vladimir Putin non ho trovato spiragli per la pace. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Nel pomeriggio ho cercato il presidente russo per chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che è oggi nei depositi in Ucraina. Il presidente mi ha detto che i porti ucraini sono bloccati perché sono stati minati dagli ucraini. “Ho detto a Putin che è necessario sminare questi porti e garantire che non avvengano attacchi durante il periodo di sminamento”, ha proseguito. Draghi ha detto di aver trovato in Putin una certa “disponibilità” e di avergli detto che parlerà con il presidente Zelensky per capire se c’è una sua disponibilità.

Il presidente russo nel corso della conversazione telefonica ha rilevato “l’infondatezza” delle accuse a Mosca in merito ai problemi con l’approvvigionamento di prodotti agricoli ai mercati mondiali, riferisce il servizio stampa del Cremlino in una nota. “Notando l’infondatezza delle accuse alla Russia sui problemi di approvvigionamento di prodotti agricoli ai mercati mondiali, Vladimir Putin ha richiamato l’attenzione sul fatto che le difficoltà sorte sono legate, tra l’altro, ad interruzioni nel funzionamento delle catene di produzione e logistica, così come alla politica finanziaria dei Paesi occidentali durante la pandemia di coronavirus”, si legge nel comunicato.

Oggi, ha detto ancora il presidente del Consiglio, c’è stata una riunione del Consiglio dei ministri “positiva”, in cui si è parlato degli obiettivi del Pnrr e “sono molto tranquillo sul fatto che tutti gli obiettivi saranno raggiunti”. L’accordo raggiunto sulla concorrenza deriva dal fatto che tutti i partiti hanno accettato che la definizione del valore degli indennizzi che deve essere riconosciuto a colui che esce sarà definito dai decreti legislativi stabiliti dal governo, ha detto ancora Draghi.

