Draghi al G7: “Continuare a sostenere Kiev”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto questo pomeriggio una nuova videoconferenza con gli altri leader del G7. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, lla riunione hanno partecipato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con la partecipazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. L’incontro ha offerto l’occasione per commemorare la fine della seconda guerra mondiale e la liberazione dalle sue atrocità. I leader hanno riaffermato l’unità dei Paesi G7 nel condannare l’aggressione ingiustificata da parte della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina, che ha riportato l’Europa agli orrori del secondo conflitto mondiale. Hanno condiviso la viva preoccupazione per il prolungarsi delle ostilità e la necessità di mantenere alta attraverso le sanzioni la pressione sul Cremlino.

I leader hanno infine reiterato l’impegno a diversificare le fonti energetiche riducendo in tal modo la dipendenza dagli approvvigionamenti russi. Insieme ai partner, il Presidente del Consiglio ha ribadito l’importanza di uno stretto coordinamento per sostenere l’Ucraina e perseguire la pace promuovendo un immediato cessate il fuoco e negoziati credibili. “Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina – ha detto il presidente Draghi – e dobbiamo andare avanti con il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Allo stesso tempo, dobbiamo fare ogni sforzo per aiutare a raggiungere quanto prima un cessate il fuoco e per dare nuovo slancio ai negoziati di pace. Il G7 deve anche continuare a impegnarsi per aiutare quei Paesi poveri che rischiano una crisi alimentare. Il nostro impegno e la nostra unità sono essenziali”.

Leader G7: “Al lavoro per eliminare la dipendenza dalle fonti russe, azioni di Putin una vergogna per il suo popolo”

Le azioni del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina sono una vergogna per la Russia e i sacrifici storici del suo popolo nel secondo conflitto mondiale. E’ quanto si legge in una nota della Casa Bianca diffusa al termine del vertice virtuale del G7, cui ha preso parte anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il vertice si è svolto un giorno prima del 9 maggio, giornata in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista. “Oggi commemoriamo la fine della seconda guerra mondiale in Europa e la liberazione dal fascismo e dal regno del terrore nazionalsocialista, che ha causato distruzioni incommensurabili, orrori indicibili e sofferenze umane. Piangiamo le milioni di vittime e offriamo il nostro rispetto, specialmente a tutti coloro che hanno pagato il prezzo più alto per sconfiggere il regime nazionalsocialista, compresi gli alleati occidentali e l’Unione Sovietica”, recita la dichiarazione. “77 anni dopo, il presidente Putin e il suo regime hanno ora scelto di invadere l’Ucraina in una guerra di aggressione non provocata contro un paese sovrano. Le sue azioni portano vergogna alla Russia e ai sacrifici storici del suo popolo”.

I Paesi del G7 si impegnano a eliminare gradualmente la loro dipendenza dalle fonti energetiche russe anche attraverso un embargo all’importazione di petrolio. “Ci assicureremo di farlo in modo tempestivo e ordinato e in modi che diano al mondo il tempo necessario per assicurarsi forniture alternative. Nel farlo, lavoreremo insieme e con i nostri partner per garantire forniture energetiche globali stabili e sostenibili e prezzi accessibili per i consumatori, anche accelerando la riduzione della nostra dipendenza globale dai combustibili fossili e la nostra transizione verso l’energia pulita in conformità con i nostri obiettivi climatici”, si legge ancora. I leader del G7, inoltre, si impegnano ad adottare “misure per vietare o altrimenti impedire la fornitura di servizi chiave da cui dipende la Russia. Ciò rafforzerà l’isolamento della Russia in tutti i settori della sua economia”.

I sette leader hanno concordato, inoltre, di agire contro le banche russe ancora collegate al sistema Swift. “Abbiamo già gravemente compromesso la capacità della Russia di finanziare la sua guerra di aggressione prendendo di mira la sua Banca centrale e le sue maggiori istituzioni finanziarie”, si legge nella nota. L’impegno del G7, inoltre, sarà rivolto anche a “respingere i tentativi del regime russo di diffondere la sua propaganda. Società private rispettabili non dovrebbero fornire entrate al regime russo o alle sue affiliate che alimentano la macchina da guerra russa”. Infine, i sette grandi hanno ribadito che continueranno ed eleveranno la “campagna contro le élite finanziarie e i loro familiari, che sostengono il presidente russo Vladimir Putin nel suo sforzo bellico e dilapidano le risorse del popolo russo. Coerentemente con le nostre autorità nazionali, imporremo ulteriori sanzioni”, si legge nella nota.

I leader del G7 hanno assicurato la piena solidarietà e sostegno al presidente ucraino, alla coraggiosa difesa della sovranità e dell’integrità dell’Ucraina. Zelensky ha “affermato che l’obiettivo finale dell’Ucraina è garantire il pieno ritiro delle forze e dell’equipaggiamento militari russi dall’intero territorio dell’Ucraina e garantire la sua capacità di proteggersi in futuro e ha ringraziato i membri del G7 per il loro sostegno”. A questo proposito, si legge nella nota, “l’Ucraina fa affidamento sui suoi partner internazionali, in particolare sui membri del G7, per le forniture dell’assistenza necessaria nel campo delle capacità di difesa, nonché al fine di garantire una ripresa rapida ed efficace dell’economia ucraina e di assicurare la sua sicurezza economica ed energetica”. L’Ucraina, inoltre, “ha avviato discussioni con i partner internazionali sui meccanismi di sicurezza per una soluzione di pace praticabile nel dopoguerra” e “rimane impegnata a lavorare a stretto contatto con i membri del G7 per sostenere la stabilità macroeconomica di fronte alle sfide poste dall’invasione russa”.

I leader del G7, quindi, hanno rassicurato il capo dello Stato di Kiev, sulla “continua disponibilità ad assumere ulteriori impegni per aiutare l’Ucraina a garantire il suo futuro libero e democratico, in modo tale che possa difendersi ora e scoraggiare futuri atti di aggressione”. A tal fine, si legge, i sette leader hanno confermato che proseguirà l’assistenza militare e la cooperazione in materia di sicurezza delle informazioni. “Continueremo a sostenere l’Ucraina nell’aumentare la sua sicurezza economica ed energetica”, si legge nella nota.

In nessun caso i civili e coloro che non prendono parte attiva alle ostilità in Ucraina possono essere considerati obiettivi legittimi, si apprende ancora dal comunicato finale. “Non risparmieremo alcuno sforzo per ritenere il presidente (russo Vladimir) Putin e gli artefici e complici di questa aggressione, compreso il regime di (Aleksandr) Lukashenko in Bielorussia, responsabili delle loro azioni in conformità con il diritto internazionale. A tal fine, continueremo a lavorare insieme, insieme ai nostri alleati e partner in tutto il mondo”, si legge nella nota. “Riaffermiamo il nostro sostegno a tutti gli sforzi volti a garantire la piena responsabilità. Accogliamo con favore e sosteniamo il lavoro in corso per indagare e raccogliere prove su questi fatti, anche da parte del procuratore della Corte penale internazionale, della commissione investigativa indipendente incaricata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e della missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa”, si legge nella nota.

