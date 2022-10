"Il prossimo vertice intergovernativo tra Italia e Algeria si terrà dal 18 al 19 luglio prossimi ad Algeri. Prima del vertice incontrerò il presidente Tebboune in occasione della sua visita di Stato in Italia a fine maggio”, ha aggiunto Draghi

Gli accordi firmati oggi ad Algeri sono “la risposta significativa” all’obiettivo strategico dell’Italia di ridurre la dipendenza dal gas russo e il governo italiano vuole difendere i cittadini italiani e le imprese dalle conseguenze del conflitto in corso in Ucraina. Sono questi i nodi centrali delle dichiarazioni rese in conferenza dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi ad Algeri al termine della cerimonia che ha visto la firma di un accordo tra la compagnia algerina Sonatrach e l’italiana Eni per l’esportazione di gas e una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione energetica tra i due Paesi firmata dai ministri degli Esteri, rispettivamente Luigi Di Maio, e Ramtane Lamamra. Nelle dichiarazioni alla stampa, Draghi ha sottolineato che agli accordi di oggi “ne seguiranno altri”. “Ringrazio i ministri Di Maio e Cingolani ed Eni per l’impegno su questo fronte”, ha affermato Draghi. “Il prossimo vertice intergovernativo tra Italia e Algeria si terrà dal 18 al 19 luglio prossimi ad Algeri. Prima del vertice incontrerò il presidente Tebboune in occasione della sua visita di Stato in Italia a fine maggio”, ha aggiunto Draghi.

L’Italia è pronta a lavorare con l’Algeria per sviluppare energie rinnovabili e idrogeno verde. “Vogliamo accelerare transizione energetica e creare opportunità di sviluppo e occupazione”, ha affermato Draghi. Il Paese nordafricano, membro del Cartello petrolifero Opec, ha recentemente approvato una strategia nazionale che mira a promuovere le energie rinnovabili ed accelerare la transizione energetica nel Paese, che rimane molto dipendente dalle risorse fossili per la produzione di energia. Significative opportunità per le aziende italiane potrebbero pertanto derivare dalla gara per la costruzione di centrali solari fotovoltaiche nell’ambito del mega-progetto “Solar 1000 Mw”. L’obiettivo a lungo termine del Paese nordafricano è raggiungere una capacità produttiva fotovoltaica di 15.000 megawatt entro il 2035. Allo stato attuale, la produzione solare algerina non supera il 3 per cento dell’output elettrico nazionale, con sole tre centrali della capacità di 40 megawatt circa. Passi in avanti sono stati fatti su questo fronte con la creazione, nel 2020, del ministero della Transizione energetica e delle energie rinnovabili e, più recentemente, di un Alto consiglio dell’energia, organismo incaricato proprio di definire le strategie per la politica energetica nazionale.

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto al palazzo presidenziale di El Mouradia il premier dell’Italia,. Accompagnato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dal ministro della Transazione energetica, Roberto Cingolani, prima di essere ricevuto da Tebboune, il premier italiano ha avuto anche un colloquio bilaterale con il primo ministro algerino, Aimen Benabderrahmane, presso il Salone d’Onore dell’aeroporto Houari Boumédiène di Algeri.

Dopo l’incontro al palazzo presidenziale, Draghi ha visitato la comunità italiana in Algeria presso l’ambasciata d’Italia, nel cuore del quartiere collinare di El Bia. La sede diplomatica è stata restaurata nel giugno 2021 con l’intitolazione ad Enrico Mattei della nuova sala riunioni grazie alle sponsorizzazioni di Eni e Trevi. L’Algeria è il primo partner commerciale dell’Italia nel continente africano e l’interscambio è in forte crescita. “Enrico Mattei è stato un grande protagonista della cooperazione tra i nostri due Paesi, una collaborazione che oggi rafforziamo ulteriormente”, ha affermato Draghi nel suo discorso ricordando l’intitolazione del Giardino Enrico Mattei avvenuta durante la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Algeri lo scorso 6 novembre. “Voglio oggi ringraziare il presidente (Abdelmadjid) Tebboune, il premier (Aymen) Benabderrahmane e il governo algerino per la calorosa accoglienza”, ha aggiunto Draghi. “I rapporti tra Italia e Algeria hanno radici profonde. Oggi pomeriggio saluterò la comunità italiana la cui presenza qui risale già dall’800”, ha dichiarato il presidente del Consiglio. Infine, Draghi cenerà con il presidente Tebboune nella residenza di Stato algerina di Zeralda, ex simbolo del “potere” inaccessibile e distante dalla popolazione algerina, trasformata oggi nel luogo dove vengono ospitati i capi di Stato e di Governo in visita nel Paese.

Draghi rende omaggio ai “martiri” di Algeri

Prima dell’incontro con il presidente algerino, Draghi ha visitato il Monumento del martire di Algeri, sito commemorativo della guerra d’indipendenza algerina, dove ha deposto una corona di fiori in onore degli algerini caduti mentre combattevano contro il colonialismo. Situato sulle alture della capitale, il Monumento del Martire è un sito commemorativo della guerra d’indipendenza algerina e dei chahids, ossia i combattenti algerini morti durante il conflitto. Eretto nel 1982 in occasione del ventesimo anniversario dell’indipendenza, il monumento è stato inaugurato nel 1986 dal Presidente Chadli Bendjedid. È alto 92 metri ed è stato costruito in nove mesi da una società canadese sulla base di un progetto realizzato dall’artista algerino Bachir Yellès. Il monumento evoca figurativamente tre grandissime foglie di palma stilizzate, rappresentative delle rivoluzioni culturale, agraria e industriale, che richiamano le tre grandi fasi della storia algerina: la resistenza all’occupazione e alla colonizzazione, la guerra di liberazione nazionale, il presente e il futuro del Paese. Alla base di ogni foglia vi è una statua realizzata dallo scultore polacco Marian Konieczny. La prima rappresenta un moudjahid (combattente) dell’interno (detto maquisard, ossia il resistente che prende la macchia) appartenente all’Esercito di liberazione nazionale, la seconda un soldato dell’Esercito di liberazione nazionale delle frontiere, la terza un soldato dell’attuale Esercito nazionale popolare.

