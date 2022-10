La cerimonia di oggi - ha aggiunto il presidente - “è un’occasione per pensare insieme il futuro di Torino, perché risponda con inventiva e coraggio alle trasformazioni del nostro tempo, come ha saputo fare in passato”

Il Patto che firmiamo oggi rappresenta un impegno che il governo assume con la città, a cui destiniamo circa 1,1 miliardi di euro, e che il Comune prende di fronte ai cittadini, con l’obiettivo di risanare le proprie finanze e investire con attenzione, ambizione, lungimiranza. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della cerimonia per la firma del “Patto per Torino”. La cerimonia di oggi – ha aggiunto il presidente – “è un’occasione per pensare insieme il futuro di Torino, perché risponda con inventiva e coraggio alle trasformazioni del nostro tempo, come ha saputo fare in passato”. Inoltre il presidente si è detto fiducioso che queste risorse possano dare maggiore serenità al Comune nel programmare gli interventi da realizzare nei prossimi anni”.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un’importante opportunità per investire nel futuro di Torino e del Piemonte – come delle altre parti d’Italia, ha continuato Draghi, sottolineando che “vogliamo fornire i mezzi per affrontare le grandi trasformazioni in atto – come il cambiamento climatico – i cui effetti sono evidenti anche qui”. “Vedere il Po scarseggiare d’acqua è un colpo alla nostra storia”, ha detto il premier. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, “interveniamo per riattivare i processi naturali e favorire il recupero della biodiversità in tutta l’area del Po, lungo tutto il suo corso: un progetto importante, a cui destiniamo 360 milioni”, ha aggiunto Draghi, ricordando che “altri 145 milioni andranno al Piemonte per tutelare ulteriormente le risorse idriche”. Per l’automotive, “una delle filiere più complesse e strategiche per l’Italia, con legami profondi con la città di Torino, investiamo 8,7 miliardi fino al 2030 per aiutare le aziende del settore nella transizione ecologica”, ha dichiarato il presidente del Consiglio, sottolineando che “Con questo stanziamento vogliamo aumentare la domanda e sostenere l’offerta, puntando sulla ricerca e incentivando la creazione delle competenze necessarie”. “Al Piemonte destiniamo 128 milioni per la costruzione di asili nido e 33 milioni per le scuole per l’infanzia”, ha annunciato Draghi, aggiungendo che “43 milioni sono per le scuole innovative, che mettono al centro la sostenibilità e la qualità architettonica degli edifici” ha aggiunto il presidente ricordando anche che “potenziamo le infrastrutture sportive, mettiamo in sicurezza gli edifici scolastici, costruiamo e riqualifichiamo le mense. Infine – ha concluso – Investiamo nella medicina territoriale per fornire una maggiore copertura e un’assistenza più mirata, essenziali in un territorio montuoso come quello piemontese”.

Prima di parlare del “Patto per Torino”, il presidente del Consiglio ha ribadito “la più ferma condanna del Governo e mia personale per le stragi di civili documentate in questi giorni in Ucraina”. “Le atrocità commesse a Bucha, Irpin e in altre località liberate dall’esercito ucraino scuotono nel profondo i nostri animi di europei e di convinti democratici”, ha aggiunto. “Indagini indipendenti devono fare piena luce su quanto accaduto a Bucha, Irpin e in altre località liberate dall’esercito ucraino”, ha aggiunto il premier, sottolineando che “il presidente russo Vladimir Putin, le autorità e l’esercito russo dovranno rispondere delle loro azioni”. “I crimini di guerra devono essere puniti”, ha detto Draghi, aggiungendo che “la Commissione europea ha appena annunciato un nuovo pacchetto dì sanzioni nei confronti di Mosca e “l’Italia è pienamente allineata al resto dell’Unione europea e appoggia con convinzione le misure restrittive presentate dalla presidente von der Leyen”. “L’Italia e l’Unione europea sostengono il popolo ucraino, in lotta per la pace e per la libertà”, ha chiarito.

Nella giornata di oggi abbiamo espulso 30 diplomatici russi, una decisione presa in accordo con altri partner europei e atlantici”, ha detto il presidente del Consiglio. “Per la Russia, la guerra non ha senso: vuole dire solo vergogna, isolamento, povertà”, ha aggiunto Draghi, rivolgendo un appello. “Al presidente Putin dico ancora una volta di porre fine alle ostilità, interrompere le stragi di civili, partecipare con serietà ai negoziati per il raggiungimento della pace.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram