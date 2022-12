Dove si vota

Sono andati alle urne 971 comuni italiani per l’elezione dei nuovi sindaci e dei consigli comunali: tra questi ci sono 142 città con oltre 15 mila abitanti che con ogni probabilità andranno al ballottaggio del 26 giugno. Sono 8.854.549 gli italiani che sono stati chiamati al voto in 10.470 sezioni elettorali. Su 142 grandi comuni, 26 sono capoluoghi di provincia, tra cui anche quattro capoluoghi di regione: Catanzaro, Genova, Palermo e L’Aquila. Sono invece 829 i piccoli comuni. Le Regioni con il più alto numero di aventi diritto al voto sono: la Sicilia, con un totale di 1.549.799 elettori; la Lombardia, in cui sono 1.044.753 gli elettori e il Veneto, con 993.634 cittadini chiamati alle urne. La Regione con il minor numero di votanti – a questa tornata delle amministrative – è l’Umbria, che il prossimo 12 giugno chiamerà alle urne 40.520 cittadini in sette comuni. Al nord sono andati al voto i residenti di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e la Regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia. Tra questi si vota in un capoluogo di regione, Genova, e in nove capoluoghi di provincia: Piacenza, Parma, Monza, Lodi, Como, Verona, Padova, Belluno e Gorizia. Tra queste la Regione con il numero maggiore di comuni chiamati al voto è la Lombardia, in cui andranno alle urne 127 comuni tra i quali 27 con più di 15 mila abitanti e 100 piccoli comuni.

Nel centro Italia hanno votato i comuni di Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Abruzzo. Tra questi ad andare al voto anche un capoluogo di regione, L’Aquila, e cinque di provincia: Frosinone, Rieti, Viterbo, Pistoia e Lucca. Il Lazio è la regione con il numero maggiore di comuni al voto: 53, tra cui tre capoluoghi e nove grandi comuni, per un totale di 557.732 elettori. In tutto nel Lazio ci sono 163 aspiranti sindaco. Basilicata, Calabria, Campania e Puglia sono invece le regioni del meridione coinvolte dal voto di domenica, per un totale di 235 comuni in cui si sono sfidati in tutto 581 aspiranti sindaci: la Campania guadagna il primato con 223 candidati sindaco che si sono sfidati in tutta la regione. Nelle isole, infine, si va è andato al voto in 185 comuni, 65 in Sardegna e 120 in Sicilia. In Sardegna si è votato in due grandi comuni: nel capoluogo di provincia Oristano e Cagliari. In Sicilia si è votato nel capoluogo di regione, Palermo, e in 13 grandi comuni, tra cui Messina. Nella penisola – tra i comuni più piccoli al voto – ci sono Calvignano in Lombardia con 110 elettori e due candidati sindaco; Montelapiano in Abruzzo con 80 elettori e tre candidati sindaco e Argentera in Piemonte con 79 aventi diritto e un solo candidato sindaco.

