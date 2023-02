Dopo 26 anni un presidente argentino torna a piantare bandiera in Antartide

Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, vola oggi a Maraimbo, base scientifica eretta in una delle isole dell’Antartide più vicine al continente. Si tratta del quarto presidente a “mettere piede sul suolo polare argentino”, scrivono i media locali rimandando alla rivendicazione di sovranità che Buenos Aires avanza su uno spicchio della calotta meridionale. La visita si produce 26 anni dopo quella di Carlos Menem ed esattamente 119 anni dopo l’inaugurazione della stazione meteorologica e scientifica costruita nelle non lontane isole Orcadas meridionali. L’idea, segnalano fonti di governo, è quella di affermare il carattere “bi-continentale” dell’Argentina, costruito sulla presenza “ininterrotta” in Antartide, che diventa “unica” se si considerano gli ultimi 40 anni. Ma lo spicchio di ghiaccio rivendicato dall’Argentina si sovrappone parzialmente con il Territorio antartico cileno, e per intero con il Territorio antartico britannico, i cui perimetri rispondono alle pretese di sovranità d Santiago e Londra.

Quello di oggi è un gesto con un “forte valore simbolico” che Fernandez compie nell’anno elettorale, rilanciando una delle poche questioni care a tutti gli argentini, indipendentemente dal governo di turno. Una “autentica politica di Stato”, segnala il ministero degli Esteri argentino, al pari di quella con cui si sostiene la causa per far tornare Malvinas le isole Falkland. L’Argentina è tra i primi dodici firmatari del Trattato Antartico del 1959 (tra cui l’Australia, gli Usa, il Giappone e l’ex Unione Sovietica), cui oggi aderiscono 55 Paesi. Un documento che rende l’Antartico una regione libera da qualsiasi attività di natura militare, che incentiva la ricerca scientifica, specie quella orientata alla conservazione di flora e fauna locale, e che “sospende”, almeno in teoria, le rivendicazioni territoriali pre esistenti.

Il Paese, ha spiegato il ministro della Scienza, Daniel Filmius, “dispiega risorse molto importanti in termini di ricerca, con un obiettivo importante di sovranità”. E non è un caso, ha proseguito, che Fernandez oggi annuncerà investimenti in tre nuovi laboratori, e al costruzione di un centro di ricerca condiviso tra diversi organismi. L’Antartide, ha precisato, “non è visto come riserva di risorse energetiche, dato che il Trattato impone di preservare l’ambiente”, ed esclude “ogni attesa di speculazione economica”, ma l’Argentina intende affermare la sua condizione di capofila della cooperazione e la ricerca. Parte di questo programma è la trasformazione di Ushuaia, la città più vicina al Polo, in “un polo logistico, base per i viaggi turistici e per le missioni scientifiche in Antartide”. Obiettivo cui il governo lavora ampliando la struttura portuale della città della “fine del mondo”.

Buenos Aires rispetta la natura del trattato ma non rinuncia alle sue pretese su una regione – ritenuta parte della provincia della Terra del fuoco -, che comprende la Penisola Antartica e una sezione triangolare che arriva fino al Polo sud, delimitata dai meridiani 25mo ovest e il meridiano 74mo ovest, e si trova tra la latitudine 60mo sud e il Polo sud. Il Paese, si legge in una nota del ministero degli Esteri, “ha sovranità non solo sul suo territorio continentale, ma anche sulle sue isole e sul suo mare territoriale, che si estende fino a una distanza di dodici miglia nautiche”. Senza contare i diritti sovrani per l’esplorazione e lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, sia viventi che non viventi, nella sua Zona Economica Esclusiva, che si estende fino a 200 miglia nautiche”.

Il ministero degli Esteri argentino fa sapere che il Paese amministra 13 basi in Antartide, di cui sette “permanenti” (operative durante tutto l’anno) e sei “stagionali”, in funzione solo d’estate. Due basi – la Carlini (permanente) e la Brown (stagionale) – sono amministrate direttamente del ministero degli Esteri. Le altre basi sono amministrate dal Comando Congiunto Antartico (Cocoantar) del ministero della Difesa: Base Orcadas, Base Marambio, Base Esperanza, Base San Martín, Base Belgrano II e Petrel (permanente); e le basi stagionali Melchor, Deception, Camara, Primavera e Matienzo. Sul territorio si trovano inoltre una trentina di altre basi di 18 Paesi.

