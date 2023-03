Donzelli (Fd’I): “La sinistra smetta di delegittimarci”

"Non inseguiremo il Pd, non siamo disponibili a dire delle cose solo per fargli piacere. L'unica cosa che sanno fare è polemizzare sul secolo scorso: tanto, qualunque cosa dica la Meloni, per loro non basta mai"

“Non accettiamo patenti di democrazia dalla sinistra. La patente, casomai, ce l’hanno data gli italiani alle urne”. Giovanni Donzelli, deputato di FdI, responsabile dell’organizzazione del partito, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni, in una intervista al “Messaggero” non arretra di mezzo millimetro. Anzi, a dire il vero, rilancia: “L’effetto Schlein nei sondaggi? Lo vedremo tra cinque giorni alle elezioni in Friuli”. Verrebbe da dire, con una battuta, che gli piace vincere facile: il centrodestra è favorito, il leghista Fedriga è governatore uscente: “Ma il Friuli – osserva Donzelli – è un territorio contendibile, dove c’è stata sempre alternanza. Prima di Fedriga vinse un esponente di punta del Pd come Debora Serracchiani. Non è la Lombardia: un centrosinistra con un personaggio di spicco e contando sull’effetto Schlein potrebbe anche vincere”. Intanto sono passati sei mesi dall’affermazione di Fd’I alle urne: “Sei mesi di grande cambiamento. Per la prima volta dopo tanto tempo si è formato un governo che fa politica, che non si nasconde dietro ai tecnici e che rappresenta la volontà della maggioranza degli elettori. Un governo che dà risposte concrete, che ha una sua visione della società”.

“L’unica crisi che vedo – continua – è quella delle opposizioni, che si presentano con quattro mozioni sull’Ucraina e che ogni giorno chiedono le dimissioni di un ministro diverso. Per la sinistra è un errore di comunicazione tutto quello che a loro non piace. Non inseguiremo il Pd, non siamo disponibili a dire delle cose solo per fargli piacere. L’unica cosa che sanno fare è polemizzare sul secolo scorso: tanto, qualunque cosa dica la Meloni, per loro non basta mai”. Quanto alla svolta governista di Forza Italia, con il cambio del capogruppo alla Camera e il ridimensionamento di Ronzulli: “Nel centrodestra c’è grande compattezza, nei Cdm e anche in Parlamento. Poi ci possono essere opinioni diverse su alcuni punti specifici, ma non ho mai visto nessuno degli alleati mettere il bastone nelle ruote del governo”, ha concluso Donzelli.

