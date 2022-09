Donohoe (Eurogruppo): “L’eurozona resisterà alla volatilità dei mercati”

L’eurozona è ben posizionata per superare la recente volatilità del mercato e la sua economia crescerà sia nell’anno corrente, sia nel 2023. Lo ha affermato il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, in un’intervista al “Financial Times” in cui ha negato che l’unione monetaria si troverà ad affrontare una crisi simile a quella di dieci anni fa. Donohoe, che è anche il ministro delle Finanze irlandese, ha affermato che le circostanze attuali sono “completamente diverse rispetto alla crisi in cui ci trovavamo” quando il blocco era attanagliato dai problemi legati al debito sovrano e ha affermato che l’area dell’euro ora ha “un’architettura più forte” e “fondamenta più profonde per la nostra moneta comune”. “Siamo tutti fiduciosi della nostra capacità di navigare attraverso i cambiamenti che stanno avvenendo”, ha affermato il presidente dell’Eurogruppo.

“Le posizioni di partenza per gli Stati membri in termini di livelli di debito e di deficit sono ora molto, molto diverse da dove eravamo prima che Covid ci colpisse”, ha affermato Donohoe. “Continueremo ad avere bisogno di piani che riducano i prestiti in modo attento. I piani per farlo dovranno essere credibili. Dovranno riflettere il fatto che ci troviamo in un contesto inflazionistico”, ha proseguito il ministro irlandese. “Accettiamo il fatto che ci siano cambiamenti nelle condizioni di mercato, il che è comprensibile come dei cambiamenti di politica monetaria che riflettano un’economia in cambiamento”, ha affermato Donohoe, secondo cui tuttavia c’è “unità di intenti nell’assicurare di avere i piani e le misure in atto per mantenere la resilienza dell’euro e della zona euro”.

