Domenico Rossi è il nuovo segretario del Partito Democratico piemontese

Con oltre il 90 per cento dei voti a favore Domenico Rossi è stato ufficialmente eletto nuovo segretario Piemontese del Partito Democratico. Il percorso terminerà formalmente il 4 marzo con la nomina di tutti i nuovi organismi regionali. Nel frattempo, Rossi (attualmente consigliere regionale dei Dem) continuerà il suo percorso di incontri sul territorio: “Ringrazio tutte le iscritte e gli iscritti che mi hanno voluto dare fiducia. Così come tutti i militanti che hanno tenuto aperte le sedi e che si sono fatti carico dell’organizzazione del congresso, importante esercizio democratico – ha affermato Rossi -. Ora dobbiamo metterci subito al lavoro, con un autentico spirito unitario, per affrontare al meglio le sfide che ci attendono nel prossimo futuro, a partire dalle amministrative del 2023 e dalle elezioni regionali ed europee del 2024.

Facciamo in modo che il Pd diventi il perno di un’azione culturale, sociale e politica in Piemonte capace di costruire un’alternativa all’attuale governo. Abbiamo il diritto e il dovere di mandare a casa la giunta Cirio che ha indebolito la sanità pubblica e ha privato la nostra regione di una visione di futuro. Cancelliamo i veti e dialoghiamo con tutti coloro che credono nella sanità pubblica, nella scuola, nella tutela dell’ambiente e che vogliono far ripartire il Piemonte puntando su innovazione, ricerca ed economia circolare”, ha concluso Rossi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram