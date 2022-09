Domani urne aperte in tutta Italia per eleggere la 19ma legislatura

Parte dalle 7 di domattina e fino alle 23 l’opportunitĂ per i cittadini italiani di esprimersi per il completo rinnovo dei membri del Parlamento. Domani infatti si aprono le urne in tutta Italia. Dall’esito della consultazione emergerĂ la 19ma legislatura della Repubblica italiana. Questa è la prima tornata di elezioni politiche che si svolge nella seconda parte dell’anno, vista la fine anticipata del governo guidato da Mario Draghi, al momento in carica soltanto per il disbrigo degli affari correnti. Queste, poi, sono le prime elezioni che sanciranno l’entrata in vigore della riforma del taglio dei parlamentari che è stata confermata dal referendum che si è svolto il 20 e 21 settembre 2020. Gli elettori sono chiamati ad eleggere 400 deputati (erano 630) e 200 senatori (erano 315). Restando nel campo delle novitĂ , con questa consultazione elettorale, per la prima volta i ragazzi di etĂ compresa tra i 18 e i 25 anni potranno votare anche per il Senato.

Considerando anche la circoscrizione Estero si presentano in totale alle elezioni 35 liste, otto delle quali organizzate in due coalizioni. Fanno parte di quella del centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Noi moderati e Forza Italia. Hanno aderito alla coalizione di centrosinistra: Partito democratico, Alleanza verdi-sinistra, +Europa e Impegno civico. Corrono in solitaria invece: Movimento cinque stelle, Azione-Italia Viva-Calenda, ItalExit, Unione popolare, Italia civica e popolare, Alternativa per l’Italia, Maie, Mastella Noi di centro europeisti, Sud chiama Nord, Gilet arancioni-Unione cattolica italiana, Partito comunista italiano, Vita, Svp-Patt, Movimento delle libertà , Free, Pensiero e azione Ppa, Partito comunista dei lavoratori, Partito della follia creativa, Forza del popolo, Forza Nuova-Apf, L’Italia del Meridione, Usei, Destre unite Partito animalista-Ucdl-10 Volte Meglio e Italia dei diritti-De Pierro.

E’ il Rosatellum la legge elettorale attualmente in vigore. Essa prevede che il 61 per cento dei parlamentari venga eletto con il sistema proporzionale e il 37 per cento con quello maggioritario attraverso dei collegi uninominali. Il restante 2 per cento è riservato al voto delle circoscrizioni Estero. Nella parte maggioritaria, organizzata in collegi uninominali sia per la Camera sia per il Senato, il candidato che risulterĂ essere il piĂą votato, verrĂ automaticamente eletto in Parlamento. Per la parte di proporzionale, ogni listino può essere formato da un minimo di due fino a un massimo di quattro nomi, dove vige la quota di genere con nessun sesso che può superare il 60 per cento dei candidati presentati. Non sono previste le preferenze, il listino infatti è “bloccato” e per i parlamentari che si aggiudicano il seggio si procederĂ in ordine di lista. Resta da ricordare che esiste una soglia del 3 per cento per le singole liste e del 10 per le coalizioni. Sono due le schede che saranno consegnate: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. Si tratta di due modelli identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. Accanto al contrassegno delle singole liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Per le elezioni politiche, a differenza delle amministrative, non è possibile effettuare un voto disgiunto. Dunque apponendo un segno sul nome del candidato uninominale, la preferenza andrà anche alla lista o alla coalizione a esso collegata, viceversa un voto espresso a una lista andrà anche al rispettivo candidato dell’uninominale. Sarò considerato nullo un doppio segno espresso a un candidato uninominale e a una lista a esso non collegata. Chi dovesse rendersi conto di aver sbagliato a votare, può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. Per votare occorre presentare al proprio seggio di appartenenza la tessera elettorale e la carta di identità o altro documento equipollente.

Il Viminale chiarisce che i candidati alla Camera dei deputati sono 1.310 nei collegi uninominali, 2.788 nei collegi plurinominali e 95 nella circoscrizione Estero. Per il Senato della Repubblica le candidature sono 693 per i collegi uninominali, 1.418 per i collegi plurinominali, e 41 per la circoscrizione Estero. Chiamati al voto sono 50.869.304 elettori, di cui 4.741.790 all’estero. Dei 46.127.514 elettori in Italia il 51,74 per cento sono donne e il restante 48.26 per cento uomini. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che, dopo la recente modifica dell’art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera, ma anche per eleggere il Senato. Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924. Sul territorio nazionale sono 61.566 le sezioni elettorali che dalle ore 7 alle 23 di domani, domenica 25 settembre saranno aperte per l’esercizio del diritto di voto. Lo scrutinio prenderà il via alle 23:00 di domani, 25 settembre, subito dopo la chiusura delle urne. In Sicilia, dove si vota anche per il rinnovo della Giunta e del Consiglio regionale, verrà data la precedenza al voto nazionale. Lo spoglio per il voto locale si terrà nella giornata di lunedì.

