Domani a Pechino lo storico incontro tra i ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Iran

Tutto pronto a Pechino per lo storico incontro tra i capi della diplomazia dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, e dell’Iran, Hossein Amirabdollahian. Domani, nella capitale della Cina, i due ministri degli Esteri si incontreranno per il primo incontro formale dopo più di sette anni per discutere delle modalità di ripristino delle relazioni tra i loro Paesi. Secondo il quotidiano saudita “Asharq Al Awsat”, l’incontro è stato preceduto da tre contatti telefonici, che hanno avuto luogo sempre tra i due ministri degli Esteri. Si tratta dei primi passi previsti dall’accordo siglato lo scorso 10 marzo da Riad e Teheran con la mediazione della Cina, che ha giocato “un ruolo positivo per facilitare la comunicazione tra i due Paesi”, afferma il giornale basato a Londra. L’accordo prevede che il percorso di normalizzazione sia completato nei 60 giorni successivi alla stipula. Dopo i cicli di negoziati nella capitale dell’Iraq, Baghdad, e nella capitale dell’Oman, Mascate, l’ultimo ciclo di negoziati tra Arabia Saudita e Iran si è svolto a Pechino tra il 6 e il 10 marzo.

Dopo anni di ostilità che hanno alimentato i conflitti in tutto il Medio Oriente, Teheran e Riad hanno concordato di porre fine alla loro spaccatura diplomatica e riaprire le ambasciate. La dichiarazione tripartita del 10 marzo ha sottolineato “il rispetto per la sovranità degli Stati e la non interferenza nei loro affari interni” e l’attivazione di tutti gli accordi congiunti tra Arabia Saudita e Iran, tra cui l’accordo di cooperazione sulla sicurezza e l’accordo di cooperazione nel campo dell’economia, del commercio, degli investimenti, della tecnologia, della scienza, della cultura, dello sport e della gioventù. Questo passo è avvenuto dopo sette anni di interruzione delle relazioni tra il Regno e la Repubblica islamica, a seguito degli attacchi nel 2016 contro le sedi diplomatiche saudite a Teheran e Mashhad da parte di estremisti sciiti in protesta contro l’esecuzione del religioso sciita Nimr al Nimr da parte delle autorità saudite.

Il riavvicinamento tra Teheran e Riad segue ad anni di tensioni che si sono riversate in tutto il Medio Oriente, in particolare in Yemen, dove il conflitto tra il governo yemenita, sostenuto dai sauditi, e i ribelli sciiti Houthi, alleati dell’Iran, prosegue dal 2014 e ha provocato una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. “Asharq Al Awsat” sottolinea che la scelta della Cina come sede per l’incontro tra i due capi della diplomazia “è un’estensione del ruolo positivo di Pechino nel raggiungere un accordo e facilitare la comunicazione tra i due Paesi”. Vale la pena ricordare che, il 29 marzo, l’Arabia Saudita ha approvato l’adesione all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), l’organizzazione che unisce diversi Paesi dell’area eurasiatica per la collaborazione in materia di politica e di sicurezza istituita a Pechino, in Cina, nel 2001. La Sco è un’unione politica e di sicurezza di Paesi che occupano una vasta area dell’Eurasia, tra cui Cina, India e Russia. Lo scorso settembre 2022 anche l’Iran aveva firmato i documenti per la piena adesione all’organizzazione.

A questo sviluppo si aggiunge, peraltro, la firma del maxi accordo da 3,6 miliardi di dollari con il colosso energetico dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, ha acquisito il 10 per cento delle quote di Rongsheng Petrochemical, società cinese quotata nella borsa di Shenzhen specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti raffinati, petrolchimici e fibre chimiche. L’Arabia Saudita è attualmente il secondo cliente della Cina dopo la Russia per quanto riguarda le esportazioni di petrolio. Nel 2022, il Paese del Golfo è stato invece il primo fornitore della Cina, vendendo 87,49 milioni di tonnellate di greggio durante l’anno, pari a 1,75 milioni di barili al giorno. I sauditi hanno tentato per decenni di aprire l’industria cinese della raffinazione del petrolio, cercando di acquistare partecipazioni come testa di ponte per fornire più petrolio alla Repubblica popolare. Tale strategia non ha funzionato molto bene in Cina. Pechino ha infatti posto ostacoli alla gestione di un settore strategico come quello petrolifero e della raffinazione da parte di stranieri. Il governo cinese ha inoltre spesso fissato i prezzi del carburante nazionale ben al di sotto dei livelli internazionali, costringendo le raffinerie a sovvenzionare la differenza. Tuttavia, il nuovo corso delle relazioni sino-saudite sembra aver sbloccato questa postura da parte di Pechino che sta nuovamente attirando capitali nel suo settore petrolchimico.

