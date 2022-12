Di Stefano: “Nel primo trimestre 2022 l’export italiano cresce del 23 per cento rispetto al 2021”

Al netto delle esportazioni energetiche, l’Italia è il quinto Paese al mondo per surplus della bilancia commerciale, con più di 100 miliardi di attivo e nei primi tre mesi del 2022 l’export italiano ha segnato una crescita del 23 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. “Le nostre esportazioni salgono, e riescono a farlo in una fase complicatissima per l’economia globale. A pesare su di noi: le interruzioni delle supply-chain, l’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia, le conseguenze del conflitto russo-ucraino. Allora come definire questo risultato italiano, se non come un successo? Ma c’è di più. La struttura della nostra economia è unica al mondo. Si compone di un numero limitato di grandi gruppi imprenditoriali, diluito in un tessuto commerciale fatto di piccole e medie imprese. Ognuna di queste, spesso, matura una propria expertise, e non c’è una leadership uniforme, ma tante, di nicchia”, ha scritto il sottosegretario. “Questa composizione del nostro tessuto economico, spesso ingiustamente criticata, crea i valori aggiunti che ci stanno permettendo di crescere. Le nostre filiere, ad esempio, sono a corto raggio, cosa che riduce l’impatto dell’aumento del costo dei trasporti”, ha aggiunto.

In più, prosegue il sottosegretario, “la produzione italiana presenta un indice di differenziazione molto alto: di conseguenza, il nostro export non è concentrato su pochi beni, ma su tantissimi, e questo attutisce gli effetti delle congiunture economiche negative. Pensate che, considerati insieme, i primi 50 prodotti esportati dall’Italia, corrispondono solo al 29,7 per cento del totale delle nostre esportazioni. Il restante 70,3 per cento è da dividere per il resto della produzione destinata all’estero”. “Il nostro Made in Italy, che rischiava di essere schiacciato da globalizzazione e contraffazione, continua a vincere. Il governo lavora senza sosta per promuovere e valorizzare le nostre esportazioni. Dopo il Patto per l’Export, pensato per rilanciare il commercio estero dopo la pandemia, a breve renderemo operative le misure per le imprese esportatrici danneggiate della guerra in Ucraina”, ha concluso Di Stefano.

